Banka News: मंदार रोप-वे में पर्यटकों की उमड़ी भीड़, साल के अंत में पहुंच रहे टूरिस्ट

संवाद सहयोगी, बौंसी (बांका)। मंदार में रविवार को पर्यटकों की काफी भीड़ उमड़ पड़ी। हर तरफ पर्यटकों का जमावड़ा लगा रहा। पिछले कुछ दिनों से लगातार पर्यटकों की संख्या वहां बढ़ रही है। बिहार- झारखंड, बंगाल सहित अन्य राज्यों के 400 से अधिक पर्यटकों ने रोप-वे से यात्रा कर पर्वत शिखर तक का आनंद लिया।

इसके अलावा काफी संख्या में पर्यटक सीढियों के सहारे पर्वत शिखर तक की दूरी तय किया। इन दिनों मौसम सुहावना होने के कारण मंदार में पर्यटकों का जमघट बढ़ गया है। साल के अंतिम दिनों में लोग छुट्टी बिताने स्वजन के साथ मंदार पहुंच रहे हैं।

छुट्टी के दिन रहने के कारण पर्यटकों की दोपहर बाद टिकट काउंटर पर रोप-वे से यात्रा के लिए कतार लगी रही। रोप-वे प्रबंधक द्वारा सुरक्षा को देखते हुए माइकिंग कर यात्रियों को जरूरी निर्देश दे रहे थे। पर्यटन विभाग द्वारा रोप-वे यात्रा के लिए पर्वत शिखर तक पहुंचने एवं वापस आने के लिए प्रति व्यक्ति 120 रुपये टिकट शुल्क रखी गई है।

इसके अलावा सिर्फ पर्वत शिखर से वापस लोअर स्टेशन पर उतरने के लिए प्रति व्यक्ति 70 रुपये टिकट रखा गया है। दोपहर एक बजे से दो बजे तक लंच ब्रेक में रोप-वे परिचालन बंद रहता है। सुबह 8.30 से शाम 5.30 बजे तक रोप-वे परिचालन हो रहा है। महीने का पहला और तीसरा बुधवार को मेंटेनेंस कार्यों को लेकर पूरे समय रोप-वे का परिचालन बंद रहता है।