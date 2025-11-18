Banka News: 6 हजार विशिष्ट शिक्षकों को मिला वेतन संरक्षण का लाभ, सैलरी में होगा इजाफा

जागरण संवाददाता, बांका। सक्षमता परीक्षा पास कर नियोजित शिक्षक इस साल एक जुलाई से विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं। विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद करीब पांच हजार नियोजित शिक्षकों को पहले से कम वेतन मिलने लगा। इससे शिक्षकों को एक से सात हजार रुपये तक कम वेतन मिलने लगा। अब विभाग उन्हें वेतन संरक्षण लाभ देने जा रही है। इसका पत्र भी जारी कर दिया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस दिशा में कार्रवाई कर बांका के 32 सौ शिक्षकों को इसका लाभ दिया जा चुका है। बचे ढाई हजार शिक्षकों को भी इस महीने तक वेतन संरक्षण का लाभ देकर नया वेतन देने की तैयारी है। सभी प्राथमिक और मध्य विद्यालय शिक्षकों को इसके लिए उनके बीआरसी में सेवा पुस्तिका जमा करने को कहा गया है। इसमें शिक्षकों की पुरानी सेवा संपुष्टि के साथ नया वेतन निर्धारित किया जाना है।

बीआरसी में पिछले तीन-चार दिनों से तेजी से सेवा पुस्तिका जमा करने का काम जारी है। जबकि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की सेवा पुस्तिका का संधारण माध्यमिक शिक्षा कार्यालय में किया जाएगा। इसके बाद डीपीओ स्थापना कार्यालय इस पूरी प्रक्रिया को पूर्णकर एचआरएमएस पोर्टल पर नया वेतन अपडेट करेंगे।

डीपीओ स्थापना संजय कुमार यादव बताया कि इसके लिए सभी विशिष्ट शिक्षकों की सेवा पुस्तिका संधारित कराई जा रही है। उनकी सेवा सत्यापित कर उन्हें वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाना है। किसी शिक्षक को नियोजित शिक्षक के रूप में मिलने वाले वेतन से कम वेतन नहीं मिला है। उन्हें उस इंडेक्स के बाद वाला वेतन दिया जाएगा। इसका काम इसी महीने पूरी कर लिया जाएगा। इससे सभी शिक्षकों को पांच से सात हजार रुपये तक अधिक वेतन मिलने लगेगा।

डीपीओ ने बताया कि जिन शिक्षकों ने अबतक अपनी सेवा पुस्तिका बीआरसी में जमा नहीं की है, वे अविलंब इसे जमा करना सुनिश्चित करें। मालूम हो कि विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद जुलाई से ही उन्हें कम वेतन मिल रहा था। इससे शिक्षक परेशान थे।

डिप्लोमा डीएलएड वाले 104 बनेंगे शिक्षक सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर प्राथमिक शिक्षा में 18 महीने का इन सर्विस डीएलएड करने वाले बीपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को भी जल्द शिक्षक बनने का अवसर मिलेगा। बांका के ऐसे 104 आवेदकों के प्रमाण पत्र सत्यापन की काउंसलिंग 20 नवंबर को डीआरसीसी बांका में होगी। इसमें आवेदकों का सभी मूल प्रमाण पत्र का मिलान आवेदन में जमा प्रमाण पत्रों से किया जागएा।