Banka News: चांदन के तालाब में डूबने से भाई-बहन की मौत, गांव में मचा कोहराम
बांका जिले के चांदन में एक दुखद घटना घटी, जहां तालाब में डूबने से भाई-बहन की मौत हो गई। इस घटना से पूरे गांव में कोहराम मच गया है। दोनों बच्चे तालाब म ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, चांदन (बांका)। प्रखंड क्षेत्र के कोरिया पंचायत अंतर्गत लठाने गांव में सोमवार सुबह तालाब में डूबने से सगे भाई–बहन की मौत हो गई। मृत बच्चों की पहचान पीयूष कुमार (8 वर्ष) और उसकी बहन किरण कुमारी (10 वर्ष) के रूप में हुई है। पीयूष तृतीय वर्ग का छात्र था, जबकि किरण पांचवी कक्षा में पढ़ती थी।
स्वजन ने बताया कि दोनों बच्चे खेलते-खेलते घर से निकलकर तालाब की ओर चले गए। काफी देर तक बच्चों के घर नहीं लौटने पर स्वजन उन्हें स्कूल भेजने के लिए खोजने लगे।
इसी दौरान गांव में हो-हल्ला मच गया। तालाब के किनारे बच्चों की चप्पल देख ग्रामीणों को अनहोनी की आशंका हुई। इसके बाद तालाब में खोजबीन की गई, जहां से दोनों बच्चों के शव बरामद किए गए।
ग्रामीणों ने बताया एंबुलेंस को फोन किया गया नहीं पहुंचने पर मोटरसाइकिल पर ही दोनों बच्चों को चांदन अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बच्चों के पिता कृष्णा यादव कोलकाता में मजदूरी करते हैं।
घटना की सूचना मिलते ही वह कोलकाता में रो-रोकर बेहोश हो गए। ग्रामीणों की मदद से उन्हें गांव लाया गया। मां रूबी देवी का रो-रोकर बुरा हाल है।
उन्होंने बताया कि चार बेटियों के बीच एक ही बेटा था, जिसे भगवान ने वह भी छीन लिया। शव के पास बच्चों की दादी और मां की चीत्कार से माहौल गमगीन हो गया। इस घटना से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है।
सूचना मिलने पर चांदन पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के बाद स्वजन को सौंप दिया। देर शाम तक पिता के आने के बाद दोनों का दाह-संस्कार कर दिया।
