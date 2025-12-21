बांका: चांदन नदी के तटबंध पर बालू माफिया की बुरी नजर, ग्रामीणों में दहशत

संवाद सहयोगी, अमरपुर (बांका)। बेखौफ बालू तस्करों ने चांदन नदी से अंधाधुंध बालू खनन के बाद अब नदी के तटबंधों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। पतबैय एवं कंझिया गांव के बीच मझगांय मोड़ के समीप बड़े पैमाने पर तटबंध काटकर अवैध बालू खनन किया जा रहा है। शातिर बालू तस्करों ने लगभग दो सौ फीट से अधिक तटबंध को काटकर बालू का उठाव कर लिया है।

तटबंध कटने से सड़क किनारे लगे पेड़-पौधों के अस्तित्व पर भी खतरा मंडराने लगा है। वहीं बरसात के दिनों में नदी के पानी से सड़क का कटाव होने की आशंका भी बढ़ गई है। आसपास के गांवों ग्रामीणों ने बताया कि दो वर्ष पूर्व भी मझगांय मोड़ के समीप कटाव शुरू हुआ था। जिसपर प्रशासन ने बोरी में बालू भरकर नदी की धारा को मोड़ते हुए स्थिति को नियंत्रित किया था। नदी में बेतरतीब ढंग से हुए खनन के कारण बड़े-बड़े गड्ढे बन गए हैं । साथ ही नदी में बड़े-बड़े जंगली घास उग आई है। ऐसे में तस्करों को नदी के बीच से बालू निकालने में परेशानी हो रही थी। जिसके कारण अब बालू तस्करों की नजर तटबंधों पर पड़ गई है।



पतवैय, कंझिया सहित आसपास के गांवों के लोगों ने बताया कि बालू तस्कर स्थानीय गांवों के ही हैं और इतने दबंग हैं कि ग्रामीण विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। तटबंध काटकर बालू खनन किए जाने से नदी किनारे बसे गांवों के लिए भविष्य में गंभीर खतरा का भी संकेत मिल रहे हैं।



ग्रामीणों ने प्रशासन से मामले को गंभीरता से लेते हुए बालू तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। ज्ञात हो कि वर्ष 1995 की बाढ़ के बाद चांदन नदी के तटबंध का जीर्णोद्धार कराया गया था। जिसमें बांका से भागलपुर जिला तक तटबंध का निर्माण हुआ था। जेठौर के घोघा बीयर से सिंहनान घाट तक लगभग सात किलोमीटर क्षेत्र में नदी से बालू खनन प्रतिबंधित है। बावजूद इसके तस्करों ने इस प्रतिबंधित क्षेत्र में करीब दो दर्जन से अधिक स्थानों पर तटबंध काटकर नदी में रास्ता बनाकर अवैध खनन कर रहा है।