    बांका में कार्यालयों के चक्कर लगाने से मिलेगी मुक्ति, अब घर बैठे जमा कर सकेंगे होल्डिंग टैक्स

    By Shudhanshu Kumar Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 01:36 PM (IST)

    बांका जिले के निवासियों के लिए खुशखबरी! अब होल्डिंग टैक्स (Holding Tax) जमा करने के लिए कार्यालयों के चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं। बांका नगर परिषद ऑनलाइन सुविधा शुरू करने जा रहा है, जिससे घर बैठे ही टैक्स जमा किया जा सकेगा। इससे समय और धन की बचत होगी, साथ ही कर संग्रह में पारदर्शिता आएगी।

    होल्डिंग टैक्स का ऑनलाइन होगा भुगतान। फाइल फोटो

    संवाद सूत्र, बांका। नगर परिषद के सामान्य बोर्ड की बैठक गुरुवार को होगी। इसमें शहर के विकास को लेकर वैसे तो कई योजनाओं पर चर्चा होनी है, लेकिन इस बार सबसे अहम आनलाइन होल्डिंग टैक्स जमा करने को लेकर भी चर्चा होगी। बैठक में इस पर सहमति बनने के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा।

    दरअसल, नगर परिषद की ओर से आम लोगों की सुविधा के लिए नई पहल की है। इस तरह की सुविधा राज्य के कई बड़े शहरों में है, पर यहां पर अब तक शुरू नहीं हो सकी थी।

    इस सुविधा के शुरू हो जाने से शहर के लोगों को होल्डिंग टैक्स जमा करने में काफी आसानी होगी। अभी शहर के लोग नगर परिषद कार्यालय आकर टैक्स जमा कर रहे हैं। इसमें कई प्रकार की गड़बड़ी भी हो जाती है।

    नगर परिषद के सभापति बालमुकुंद सिन्हा ने बताया कि ऑनलाइन होल्डिंग टैक्स की सुविधा अब यहां पर भी लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी। इससे ना केवल टैक्स कलेक्शन में तेजी आएगी, बल्कि लोगों को कार्यालय का चक्कर भी नहीं काटना पड़ेगा।

    बोर्ड की बैठक में इस पर सदस्यों से चर्चा की जाएगी। इसमें और क्या बेहतर किया जा सकता है। इसके अलावा बोर्ड की बैठक में शहर की साफ-सफाई को लेकर भी चर्चा होगी। हमारा शहर कैसे स्वच्छ और सुंदर बने। इसके लिए क्या-क्या प्रयास होने चाहिए। इस पर भी चर्चा होगी।

    ड्रेनेज सिस्टम होगा दुरुस्त

    शहर के कुछ इलाके में जलजमाव की समस्या है। बारिश होने के बाद पानी का निकासी नहीं हो पाता है। ऐसे में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। बोर्ड की बैठक में सभी वार्ड पार्षदों से उनके वार्ड में ऐसे गली-मोहल्ले के बारे में जानकारी ली जाएगी, जहां जलजमाव की समस्या है।

    इसके बाद जलजमाव की समस्या को दूर करने के लिए ड्रेनेज सिस्ट को दुरुस्त किया जाएगा। साथ ही जहां पर रोड का निर्माण नहीं हुआ है, वहां रोड का निर्माण कराया जाएगा।

    कंबल खरीद पर होगी चर्चा

    शहर में रह रहे गरीब और बेसहारा लोगों के लिए कंबल खरीद की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। पिछली बार हर वार्ड के लिए 50-50 कंबल की खरीद हुई थी। इस बार सौ-सौ कंबल हर वार्ड के लिए खरीदारी की चर्चा है।

    हालांकि सामान्य बोर्ड की बैठक में इस पर चर्चा के बाद ही सहमति बनेगी। कंबल खरीद की प्रक्रिया सप्ताह भर के अंदर पूरी हो जाएगी।

    शहर के लोग आनलाइन होल्डिंग टैक्स जमा करा सकते हैं, इसको लेकर प्रयास किया जा रहा है। कल होने वाली सामान्य बोर्ड की बैठक में इस पर चर्चा की जाएगी। साथ ही नाली-गली, शहर की साफ-सफाई, कंबल खरीद सहित अन्य मुद्दों पर भी चर्चा होगी। -बालमुकुंद सिन्हा, सभापति नगर परिषद बांका