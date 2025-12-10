Polio Campaign Bihar: बांका सहित 6 जिले इस वर्ष भी पोलियो अभियान से बाहर, सामने आई राहत की खबर

संवाद सहयोगी, बांका। बच्चों के लिए राहत भरी खबर है। अब उन्हें बार-बार पोलियो उन्मूलन अभियान की खुराकें नहीं लेनी होगी। दो वर्षो से एक भी पोलियो से जुड़े केस नहीं मिलने के कारण इस बार स्वास्थ्य विभाग द्वारा 14 से 18 दिसंबर तक चलाए जाने वाले पल्स पोलियो उन्मूलन अभियान से बांका सहित राज्य के छह जिले को बाहर रखा गया है। विभाग का दावा है कि जिला में पूर्व में शत-प्रतिशत बच्चों का पोलियो का टीकाकरण हो चुका है।

इस बाबत बांका जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डा सुनील कुमार चौधरी ने कहा कि इस वर्ष बिहार राज्य के कुल 31 जिलों में पल्स पोलियो उन्मूलन अभियान चलाया जाएगा। राज्य मुख्यालय के आदेश पर उक्त सभी जिलों में इसकी तैयारी की जा रही है। स्वास्थ्यकर्मियों को इसके लिए प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। पर बांका सहित किशनगंज, मधेपुरा, पूर्णिया, रोहतास, शेखपुरा और शिवहर जिले में यह कार्यक्रम आयोजित नहीं होगा।

विभाग के अनुसार जिले में लंबे समय से पोलियो के किसी भी मरीज की पुष्टि नहीं हुई है। इस कारण यहां पल्स पोलियो उन्मूलन अभियान पिछले दो वर्षों से बंद है। इससे पूर्व जिले में लगातार कई चरणों में व्यापक टीकाकरण चलाया गया था। स्वास्थ्य कर्मियों की सतत निगरानी और टीकाकरण व्यवस्था के कारण परिणामस्वरूप बांका पूरी तरह पोलियो मुक्त घोषित हुआ है। विभाग का कहना है कि बांका में महानगरों से सीधे रुट की कोई गाड़िया नहीं चलती है। जिसके कारण दूसरे जगह से भी मरीज यहां आ जा नहीं सकते हैं।