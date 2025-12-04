बांका में पंचायत चुनाव की हलचल शुरू, 185 से घटकर इतने पंचायतों में होगा मुखिया का चुनाव

संवाद सूत्र, बांका। विधानसभा चुनाव के खत्म होते ही गांव की सरकार यानी पंचायत चुनाव को लेकर चर्चा तेज हो गई है। अगले साल 2026 में पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल पूरा हो रहा है। ऐसे में इस बार होने वाले चुनाव में कुछ बदलाव भी दिखेगा।

2021 में हुए पंचायत चुनाव के समय जिले में पंचायतों की संख्या 185 थी, जो अब घट कर 182 हो गई है। तीन पंचायातों को बौंसी और कटोरिया नगर पंचायत में शामिल कर लिया गया है। ऐसे में अब पूरे जिले में 182 मुखिया और सरपंच के पदों के लिए चुनाव होगा। जबकि पंच और वार्ड सदस्यों के 2417 पदों के लिए चुनाव होने हैं।



इसके साथ-साथ चर्चा है कि इस बार पंचायत चुनाव नए परिसीमन और आरक्षण के आधार पर ही होगा। वैसे अभी तक इसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कोई घोषणा नहीं की गयी है। साथ ही पंचायत चुनाव की तैयारी को लेकर भी अभी तक कोई पत्र भी नहीं आया है।

लेकिन इसके बाद भी गांव में अभी से ही पंचायत चुनाव की सरगर्मी शुरू हो गयी है। चुनाव में मुखिया, सरपंच से लेकर अन्य पदों के लिए संभावित प्रत्याशियों के द्वारा जनसंपर्क किया जा रहा है। सुबह- शाम गांवों की गलियों में घूमने व दूसरे के दरवाजे पर संभावित उम्मीदवारों की बैठकें हो रही हैं। गांव में चौक-चौराहों पर भी चुनावी चर्चा शुरू हो गयी है।

पहले तैयार होगी मतदाता सूची अगले साल होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर पहले नए परिसीमन के तहत क्षेत्रों का निर्धारण भी होगा। जिससे की मुखिया सरपंच से लेकर कई पदों के क्षेत्रों का नक्शा बदल सकता है। इसके अलावा आरक्षण रोस्टर में भी बदलाव हो सकता है।