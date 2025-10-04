Banka News: बदुआ डैम में गाद से किसान परेशान, संकट में सिंचाई व्यवस्था
बांका जिले के बेलहर क्षेत्र में बदुआ डैम से गाद निकालने की मांग उठ रही है। कभी यह डैम जिले का सबसे बड़ा जलाशय था लेकिन गाद भरने से यह तालाब बन गया है जिससे सिंचाई संकट गहरा गया है। किसानों को रबी फसल की सिंचाई में परेशानी हो रही है। डैम का विस्तार चार किलोमीटर से अधिक है जो प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत उदाहरण है।
सिंचाई का संकट
बदुआ डैम ने कभी बंजर जमीन को उपजाऊ बनाया था। अब गाद भरने से रबी फसल संकट में है। - किसान तेज नारायण साह
गाद सफाई के बिना गंगाजल परियोजना का भी लाभ किसानों तक नहीं पहुंचेगा। इसलिए गाद निकालना जरूरी है। - इंद्रदेव गुप्ता
सिंचाई सुविधा के साथ बेहतर पर्यटन स्थल है। खंडहर आइबी भवन का जीर्णोद्धार जरूरी है। - प्रदीप यादव
सिंचाई के लिए विधायक के प्रयास से गंगा नदी का पानी पाइप से पहुंचाने की योजना है। इससे किसानों को लाभ मिलेगा। - कुंदन सिंह
सरकार बदुआ डैम से गाद हटाने और जल संचय की दिशा में सक्रिय है। सिंचाई को सुदृढ़ करने के लिए 18 सौ करोड़ रुपये की लागत से गंगाजल परियोजना स्वीकृत की गई है, जिसका काम शुरू हो चुका है। बदुआ डैम जल्द ही एक सशक्त पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होगा। - मनोज यादव, जदयू विधायक, बेलहर
