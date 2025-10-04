Banka News: बदुआ डैम में गाद से किसान परेशान, संकट में सिंचाई व्यवस्था

लेकिन गाद भरने और नहरों के असंतुलित ढांचे के कारण किसान अक्सर सिंचाई संकट झेलते हैं। बेलहरना डैम की स्थिति भी चिंताजनक है।

यहां से मात्र दो हजार हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है। 424.50 फिट पर ही सिंचाई संभव है और 422 फिट के बाद यह मृत अवस्था में पहुंच जाता है।

बदुआ डैम ने कभी बंजर जमीन को उपजाऊ बनाया था। अब गाद भरने से रबी फसल संकट में है। - किसान तेज नारायण साह

गाद सफाई के बिना गंगाजल परियोजना का भी लाभ किसानों तक नहीं पहुंचेगा। इसलिए गाद निकालना जरूरी है। - इंद्रदेव गुप्ता

सिंचाई सुविधा के साथ बेहतर पर्यटन स्थल है। खंडहर आइबी भवन का जीर्णोद्धार जरूरी है। - प्रदीप यादव

सिंचाई के लिए विधायक के प्रयास से गंगा नदी का पानी पाइप से पहुंचाने की योजना है। इससे किसानों को लाभ मिलेगा। - कुंदन सिंह