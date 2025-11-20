बांका में एनडीए ने किया क्लीन स्वीप, फिर भी नीतीश के मंत्रिमंडल में नहीं मिली किसी MLA को जगह

जागरण संवाददाता, बांका। बिहार में नई सरकार का गठन और मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण गुरुवार को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में पूरा हो गया। एनडीए ने पहली बार बांका में विरोधी दलों का क्लीन स्वीप कर सभी पांच सीटें जीत लिया था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सबको उम्मीदें थी कि हर बार की तरह बांका इस बार भी मंत्रिमंडल में जरूर शामिल होगा। पांच में से किसी ना किसी विधायक को निश्चित रूप से इसमें जगह मिल जाएगी। पिछली सरकार में अमरपुर से जदयू विधायक जयंत राज पूरे पांच साल मंत्री रहे थे।

इस बार भी उनके विधायक बनने पर मंत्री बनने की संभावना जतायी जा रही थी। जदयू ने अपने कोटे के अधिकांश मंत्रियों को दुबारा अवसर दिया, लेकिन जयंत राज इसमें चूक गए। पिछली सरकारों में भाजपा विधायक रामनारायण मंडल भी मंत्री बने थे। वे पशुपालन, मत्स्य पालन के बाद राजस्व मंत्रालय भी देख चुके हैं। भाजपा कोटे से वरिष्ठ विधायक रामनारायण मंडल का भी नाम मंत्री बनने में चर्चा में था। मगर भाजपा के वैश्य कोटा का मंत्री दूसरे के पास चला गया।