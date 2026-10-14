बांका के गोडधुवा दुर्गा मंदिर मेले में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, बैरिकेडिंग और सीसीटीवी से होगी निगरानी

संवाद सूत्र, बाराहाट (बांका)। शारदीय नवरात्र और दुर्गा पूजा के अवसर पर बांका जिले के बाराहाट स्थित गोडधुवा दुर्गा मंदिर परिसर में लगने वाले वार्षिक मेले के दौरान श्रद्धालुओं की पुख्ता सुरक्षा और सुगम भीड़ नियंत्रण को लेकर स्थानीय प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है।

इसी को लेकर मंगलवार को प्रखंड सभागार में बीडीओ गोपाल कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में गोडधुवा दुर्गा मंदिर पूजा समिति के सदस्यों के साथ एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक बैठक आयोजित की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी मेले में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा, उनकी सुविधा और क्षेत्र में शांतिपूर्ण विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करना था। सीसीटीवी कैमरे से होगी निगरानी बैठक के दौरान मुख्य रूप से अष्टमी और नवमी के दिन उमड़ने वाली भारी भीड़ को नियंत्रित करने की रणनीति बनाई गई। अधिकारियों ने निर्णय लिया कि मेला परिसर और मुख्य मार्ग पर जगह-जगह मजबूत बैरिकेडिंग कराई जाएगी, ताकि भीड़ का दबाव एक जगह न बढ़े।

इसके अलावा, असामाजिक तत्वों पर पैनी नजर रखने और सुरक्षा को चाक-चौबंद बनाने के लिए पूरे मेला परिसर को सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में रखा जाएगा। किसी भी आकस्मिक स्थिति या आगजनी जैसी घटनाओं से निपटने के लिए पर्याप्त अग्निशमन व्यवस्था (Fire Safety) सुनिश्चित करने पर भी विशेष जोर दिया गया।

अष्टमी पर महिला पुलिस तैनाती की मांग बैठक के दौरान पूजा समिति की ओर से एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाते हुए बताया गया कि अष्टमी के दिन 'ढलिया' चढ़ाने के दौरान मंदिर परिसर में महिलाओं की अत्यधिक भीड़ जुटती है, जिससे उन्हें कई बार भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है।