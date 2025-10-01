Language
    बांका में इस बार साढ़े चौदह लाख से अधिक वोटर विधान सभा में करेंगे मतदान,अंतिम निर्वाचक सूची जारी

    By Sonam Kumar Singh Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 01:23 PM (IST)

    बांका में जिला निर्वाचन पदाधिकारी की अध्यक्षता में निर्वाचक सूची का अंतिम प्रकाशन किया गया। 1 जुलाई 2025 को आधार मानकर पुनरीक्षण किया गया जिसमे जिले में कुल 1450171 निर्वाचक शामिल हैं। यह सूची सभी विधानसभा क्षेत्रों में प्रकाशित की गई है जिसमे बांका अमरपुर धोरैया कटोरिया और बेलहर शामिल हैं।

    संवाद सूत्र, बांका। जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-डीएम की अध्यक्षता में मंगलवार को विशेष गहन पुनरीक्षण के क्रम में निर्वाचक सूची का अंतिम प्रकाशन किया गया। इस अवसर पर सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के अध्यक्ष, सचिव और प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई।

    बैठक में बताया गया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार तिथि एक जुलाई 2025 को आधार मानकर विशेष गहन पुनरीक्षण किया गया। प्रारूप निर्वाचक सूची एक अगस्त को प्रकाशित की गई थी।

    जिले में कुल 14,50,171 निर्वाचक

    इसके बाद एक अगस्त से एक सितम्बर तक दावे और आपत्तियों की प्रक्रिया पूरी की गई। डीएम ने बताया कि अंतिम निर्वाचक सूची सभी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के विनिर्दिष्ट स्थलों पर प्रकाशित कर दी गई है। जिले में कुल 14,50,171 निर्वाचक शामिल किए गए हैं। यानि इस बार साढ़े चौदह लाख से अधिक वोटर मतदान में शामिल होंगे।

    ज्ञात हो कि यहां पांच विधानसभा क्षेत्रों की संख्या है। इसमें बांका, अमरपुर, धोरैया, कटोरिया एवं बेलहर शामिल हैं। बैठक में एडीएम अजीत कुमार सहित जदयू जिलाध्यक्ष अमरेंद्र प्रसाद, राजद के अर्जुन ठाकुर, भाजपा के महासचिव मुकेश सिंहा सहित अन्य थे।

    विधान सभा वोटरों की संख्या
    अमरपुर 2,97,239
    धोरैया 3,06,148
    बांका 2,58,822
    कटोरिया 2,69,138
    बेलहर 3,18,824
    कुल 14,50,171

    मुख्य बिंदु अर्हता तिथि 01 जुलाई 2025 के आधार पर सूची का पुनरीक्षण 30 सितंबर 2025 को प्रकाशित हुई अंतिम निर्वाचक सूची