बांका में भाजपा नेता के घर चोरी, 5 लाख के जेवरात और 1 लाख नकद ले उड़े चोर

संवाद सहयोगी, अमरपुर (बांका)। बुधवार की रात पवई पंचायत के ओडैय गांव का है। जहां चोरों ने भाजपा पश्चिमी मंडल अध्यक्ष उदय शंकर चौधरी के घर को निशाना बनाते हुए करीब एक लाख रुपये नकद समेत पांच लाख रुपये से अधिक मूल्य के सोने के जेवरात व अन्य कीमती सामान पर हाथ साफ कर दिया।

गृहस्वामी भाजपा नेता उदय शंकर चौधरी ने बताया कि बुधवार देर रात वह पंचायत में आयोजित एक श्रद्धांजलि सभा में भाग लेकर घर लौटे थे। गुरुवार सुबह जब नींद खुली तो बेडरूम सहित अन्य कमरों में सामान बिखरा पड़ा था।

कमरे से अटैची, पत्नी का पर्स व अन्य सामान गायब मिला। घर के पिछले हिस्से के दरवाजे का ताला टूटा हुआ था। घर से सटे खेत में टूटी हुई अटैची पड़ी मिली। उन्होंने बताया कि पत्नी संध्या देवी पवई पंचायत की पंसस हैं।

बताया कि चोरों ने पत्नी के लगभग पांच लाख रुपये मूल्य के जेवरात, करीब एक लाख रुपये नकद व अन्य कीमती सामान चोरी कर लिया। आशंका जताया कि चोर घर के पिछले हिस्से से छत पर चढ़े और सीढ़ी के सहारे नीचे उतरकर गेट का ताला तोड़कर घटना को अंजाम दिया है।

गृहस्वामी ने बताया कि वह एवं उनके पिता प्रतिदिन रात में दो बार उठते हैं। लेकिन बुधवार की रात परिवार के किसी सदस्य की नींद नहीं खुली। उन्होंने आशंका जताई कि चोरों ने बेहोशी वाला केमिकल स्प्रे कर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। घटना की सूचना मिलने पर डायल 112 की पुलिस ने पहुंचकर जांच किया। घटना को लेकर भाजपा नेता के आवेदन पर पुलिस ने जांच शुरू कर दिया है।

क्षेत्र में सक्रिय चोर गिरोह के आगे पुलिस पूरी तरह बेदम नजर आ रही है। पुलिस एक चोरी की घटना की गुत्थी सुलझाने में लगी रहती है। इस बीच चोर गिरोह दूसरी चोरी की वारदात को अंजाम देकर सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दे रहा है। हालांकि कुछ चोरी की घटना का उद्भेदन करने में पुलिस को सफलता भी मिली है।

केस स्टडी एक- एक पखबाडा पूर्व चोरों ने शहर के बस स्टैंड चौक स्थित बासुकी भगत के घर चोरी कर नकदी समेत लगभग दस लाख रुपया मूल्य का जेवरात चोरी कर लिया। केस स्टडी दो- शहर के बुच्ची मोड़ के चाय दुकान से सक्रिय चोर गिरोह ने नपं के वार्ड संख्या पांच बनियांचक मोहल्ला निवासी कार्तिक साह का पिकअप चोरी एवं रघुनाथपुर गांव स्थित तेल मिल का दीवार काटकर लगभग बिजली मोटर, नकदी समेत लगभग पांच लाख रूपया मूल्य का सामान चोरी कर लिया।