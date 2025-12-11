10 सालों से बंद 1.47 लाख बैंक खाते फिर खुलेंगे, मिलेगी 43 करोड़ की राशि

बिजेन्द्र कुमार राजबंधु, बांका। पिछले दस वर्षों से विभिन्न बैंकों में बंद 1.47 लाख खाते खुलेंगे। उक्त खातों में लगभग 43 करोड़ की राशि खाताधारियों को वापस की जाएगी। इसके सरकार ने पहल की है। इससे बैंक उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलने की संभावना है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सरकार ने इसके लिए 12 दिसंबर को शिविर लगा रहा है। संबंधित उपभोक्ताओं को शिविर में आकर अपना व्योरा जमा करना होगा। इसके बाद उनके खातों को सक्रिय कर दिया जाएगा। दरअसल, जिले के विभिन्न बैंकों में एक दशक से लेन-देन नहीं होने पर 1.47 लाख खातों को निष्क्रिय कर दिया गया था। बैंकों ने इन खातों में जमा 42 करोड़ 96 लाख रुपये की राशि को भारतीय रिजर्व बैंक के पास ट्रांसफर कर दिया था। अब सरकार ने इन निष्क्रिय खातों को दोबारा सक्रिय कर लाभुकों को उनकी राशि लौटाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।

इसके लिए बैंकिंग अधिकारियों ने बैठक कर आपकी पूंजी आपका अधिकार योजना के तहत खातों को चालू कर राशि देने का आदेश दिया है। शिविर में खाताधारक अपने बैंक दस्तावेज, पहचान पत्र और संबंधित आवेदन प्रस्तुत कर अपने खाते को फिर से सक्रिय करा सकेंगे।

आवेदन सत्यापन और प्रक्रिया पूरी होने के बाद बैंक उनके पुराने खातों में जमा डेड राशि वापस ट्रांसफर कर देगा। जानकारी के अनुसार बैंक ऑफ इंडिया में निष्क्रिय खातों की संख्या सबसे अधिक 28 हजार से अधिक है, जहां पिछले 10 वर्षों में कोई लेन देन नहीं होने पर चार करोड़ से अधिक की राशि डेड पड़ी हुई थी। दूसरे नंबर पर भारतीय स्टेट बैंक के 24 हजार से अधिक खाताधारियों की संख्या है। यहां भी सबसे अधिक 13 करोड़ की राशि पड़ी हुई है।

इस बाबत बैंक ऑफ इंडिया बांका शाखा के प्रबंधक कुमार शैलेंद्र कुमार ने कहा कि वर्षों से फंसी राशि के वापस मिलने की उम्मीद से उपभोक्ताओं में खुशी का माहौल है। यह पहल न केवल खाताधारकों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करेगी, बल्कि बैंकिंग प्रणाली के प्रति लोगों का भरोसा भी और मजबूत करेगी।