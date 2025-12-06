Language
    Banka News: 135 वर्ष पुराने मध्य विद्यालय राता का भवन जर्जर, जोखिम में बच्चों की जिंदगी

    By Dilip Kumar Singh Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 03:53 AM (IST)

    बांका के राता गांव में स्थित 135 साल पुराने मध्य विद्यालय का भवन जर्जर हो गया है। भवन की हालत खराब होने से बच्चों की जान को खतरा है। ग्रामीणों ने प्रश ...और पढ़ें

     135 वर्ष पुराने मध्य विद्यालय राता का भवन जर्जर। फोटो जागरण

    संवाद सूत्र, फुल्लीडुमर (बांका)। प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत करीब 135 वर्ष पुराने मध्य विद्यालय राता का जर्जर भवन अब पूरी तरह खतरा बन चुका है। लंबे समय से भवन की बदहाल स्थिति की जानकारी विभागीय अधिकारियों एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों को दी जाती रही है, लेकिन अब तक किसी स्तर पर ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी है।

    आश्चर्य की बात यह है कि इसी जर्जर भवन में नव सृजित प्राथमिक विद्यालय राता भी संचालित किया जा रहा है, जहां लगभग 60 नन्हे बच्चे टूटे-फूटे बरामदे में बैठकर पढ़ाई करने को विवश हैं।

    गांव के अभिभावक इस स्थिति को लेकर सबसे अधिक चिंता में हैं। उनका कहना है कि बच्चे सुबह विद्यालय जाते हैं तो दिल में हमेशा डर बना रहता है कि वे सुरक्षित घर लौटें। पुराने भवन में चार कमरे और एक बरामदा है, लेकिन सभी कमरे और बरामदा अत्यधिक क्षतिग्रस्त हो चुके हैं।

    हालात इतने खराब हैं कि डर के कारण इन कमरों में पढ़ाई पूरी तरह बंद कर दी गई है। केवल नए बने तीन कमरों में कक्षा एक से आठ तक के बच्चों को किसी तरह पढ़ाया जा रहा है।

    प्रधानाध्यापिका रितु यादव ने बताया कि भवन की हालत बेहद चिंताजनक है। छत कभी भी गिर सकती है, जिससे सभी को खतरा है। उन्होंने बताया कि कार्यालय कक्ष भी जर्जर है और स्थिति विभाग को कई बार लिखित रूप में भेजी जा चुकी है। साथ ही विद्यालय में एक पुरुष शिक्षक की आवश्यकता भी बताई।