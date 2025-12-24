Language
    Bihar Teacher Salary: पहली से 12वीं तक के 12 हजार शिक्षकों का बढ़ेगा वेतन, 50% से बढ़कर 58% हुआ DA

    By Rahul Kumar Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 02:44 PM (IST)

    बांका जिले के 12 हजार शिक्षकों के लिए खुशखबरी है, जिन्हें महंगाई भत्ते की बढ़ी दर और वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। विभाग ने महंगाई भत्ता 50% से ब ...और पढ़ें

    पहली से 12वीं तक के 12 हजार शिक्षकों का बढ़ेगा वेतन

    जागरण संवाददाता, बांका। नए साल से पहले जिले के 12 हजार शिक्षकों के लिए खुशी की खबर है। वे पिछले दो सालों से फिक्स वेतन के भुगतान से परेशान थे। विभाग उन्हें महंगाई भत्ता की बढ़ी दर के साथ वार्षिक वेतन बढ़ोतरी का भी लाभ नहीं दे रहा था, लेकिन विभागीय आदेश के बाद पिछले तीन-चार दिनों से जिले में इस दिशा में काम तेज हो गया है।

    सबसे पहले उनका महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 58 प्रतिशत कर दिया गया है। पिछले छह-छह महीने के अंतराल में उनका महंगाई भत्ता सरकार ने 50 से 53 और फिर 58 कर दिया था। मगर अधिकांश शिक्षकों को इसका भुगतान अबतक 50 प्रतिशत की दर से ही किया जा रहा था।

    दो दिन पहले पटना से एचआरएमएस अपडेट होने के बाद सभी शिक्षकों का महंगाई भत्ता 58 प्रतिशत कर दिया गया है। आश्चर्य है कि विभाग ने दो दिनों में पिछले छह महीने के दौरान कम मिलने वेतन के एरियर की गणना कर मंगलवार को सभी शिक्षकों को इसका भुगतान भी कर दिया।

    इसका लाभ जिला में 1-5 से लेकर 11-12 तक के शिक्षकों को मिला है। उन्हें 10 हजार से लेकर 12 हजार रुपये तक लंबित एरियर का भुगतान हो गया है। अब विभाग दिसंबर महीने के वेतन भुगतान के साथ ही उन्हें नई दर से महंगाई भत्ता के साथ वेतन दिया जाएगा। साथ ही पिछले दो साल से शिक्षकों का वार्षिक वेतन वृद्घि भी लंबित था।

    सभी विशिष्ट के साथ विद्यालय अध्यापकों को भी वेतन बढ़ोतरी का लाभ दिया जा रहा है। इसके लिए शिक्षा विभाग का स्थापना शाखा काम कर रहा है। अधिकांश विशिष्ट शिक्षकों को जुलाई 2025 से एक वार्षिक वेतन वृद्घि का लाभ देने के लिए पोर्टल पर डेटा अपडेट किया जा रहा है। बीपीएससी के शिक्षकों को जुलाई-2024 के साथ जुलाई 2025 की दो वार्षिक वेतन वृद्घि का लाभ देने की प्रक्रिया जारी है।

    एचआरएमएस में डेटा अपडेट नहीं होने से शिक्षकों को वार्षिक वेतन वृद्घि और महंगाई भत्ता का लाभ नहीं दिया जा सका है। अब पटना से सभी शिक्षकों के एचआरएमएस में डेटा अपडेट कर दिया गया है। इसका एरियर 12 हजार शिक्षकों को मंगलवार को ही भुगतान कर दिया गया है। अन्य लाभ भी जनवरी तक शिक्षकों को मिल जाएगा। - देवनारायण पंडित, जिला शिक्षा पदाधिकारी, बांका