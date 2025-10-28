Language
    Banka News: कांग्रेस प्रत्याशी जितेंद्र, जन सुराज की सुजाता सहित 3 पर आचार-संहिता उल्लंघन का केस दर्ज

    By Shambhu Dubey Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 02:25 PM (IST)

    बांका के अमरपुर में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के तीन मामले दर्ज हुए हैं। कांग्रेस उम्मीदवार जितेंद्र सिंह पर बिना अनुमति सभा करने का आरोप है। जन सुराज पार्टी की प्रत्याशी सुजाता बैद्य और नेता राजेश साहा पर भी बैनर में तस्वीर लगाने के कारण कार्रवाई हुई है। इसके अतिरिक्त, राजद के झंडे मिलने पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने मामलों की जांच शुरू कर दी है।

    संवाद सहयोगी, अमरपुर (बांका)। आदर्श आचार-संहिता उल्लंघन के तीन अलग-अलग मामलों में सीओ रजनी कुमारी के लिखित आवेदन पर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पहले मामले में कांग्रेस उम्मीदवार जितेंद्र सिंह पर बस स्टैंड चौक स्थित हरिकिशुन भगत महाविद्यालय परिसर में पिछले शनिवार को बिना अनुमति चुनावी सभा करने का आरोप है।

    वहीं, दूसरे मामले में जन सुराज पार्टी की प्रत्याशी सुजाता बैद्य एवं पार्टी नेता राजेश साहा के विरुद्ध कारवाई की गई है।

    सीओ ने बताया कि भ्रमण के दौरान पवई एवं संग्रामपुर में जन सुराज पार्टी के बैनर पर दोनों नेताओं की तस्वीर के साथ संभावित प्रत्याशी लिखा पाया गया, यह आचार-संहिता का उल्लंघन है।

    वहीं, तीसरे मामले में नगर पंचायत के वीदनचक पैन बांध स्थित छठ घाट पर राजद के तीन झंडे लगे पाए गए। जिसके संबंध में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।

    थानाध्यक्ष पंकज कुमार झा ने बताया कि सीओ के आवेदन पर तीनों मामलों में केस दर्ज कर आगे की कारवाई शुरू कर दी गई है।

    इधर, उम्मीदवार जितेंद्र सिंह ने कहा कि अमरपुर में कई जगहों पर सरकार के समर्थन में बैनर पोस्टर लगे हुए हैं। प्रशासन उसपर कार्रवाई नहीं कर रहा है।