Banka News: अमरपुर बाइपास के निर्माण की गाड़ी बढ़ी आगे, भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज

संवाद सहयोगी, अमरपुर (बांका)। करीब पांच दशक से जाम की भीषण समस्या से जूझ रहे अमरपुरवासियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। लंबे समय से लंबित अमरपुर बाइपास निर्माण परियोजना अब अंतिम चरण की ओर बढ़ रही है। 74 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले लगभग सात किलोमीटर लंबे बाइपास को लेकर प्रशासनिक प्रक्रिया तेजी पकड़ चुकी है।

बाइपास का निर्माण कुल्हड़िया चौक (राज्य पथ–25) से चपरी मोड़ होते हुए दिग्घी पोखर और सिहुड़ी मोड़ (राज्य पथ–25) तक निर्धारित है। मार्ग में जहां-जहां सरकारी भूमि उपलब्ध थी, वहां मिट्टी कार्य एवं कालीकरण की प्रारंभिक कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। हालांकि रैयती भूमि के अधिग्रहण के अभाव में कार्य अटका हुआ था, लेकिन अब इसमें भी स्पष्ट प्रगति देखी जा रही है।

बैजूडीह में आठ एकड़ जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज प्रशासन ने बैजूडीह एवं सिहुड़ी मौजा की रैयती जमीन के अधिग्रहण के लिए प्रारंभिक अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना के अनुसार बैजूडीह मौजा में कुल 85 खेसरा चिन्हित किए गए हैं, जिसमें आठ एकड़ से अधिक भूमि शामिल है।

इनमें छह खेसरा सरकारी, जबकि 48 खसरा रैयती जमीन के हैं। इसी प्रकार सिहुड़ी मौजा में कुल 31 खेसरा अधिग्रहण के लिए चयनित किए गए हैं, जिनमें 12 सरकारी एवं 19 रैयती खेसरा शामिल हैं। दोनों मौजा के कुल 67 रैयतों को मुआवजा भुगतान प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी भू-अर्जन कार्यालय द्वारा की जा रही है। रैयतों के नाम, खाता, खेसरा संख्या तथा अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का विवरण प्रारंभिक सूचना प्रकाशित किया गया है।