Bihar News: चांदन नदी में अवैध बालू खनन पर बड़ी कार्रवाई, 16 तस्करों पर केस दर्ज

संवाद सहयोगी, अमरपुर (बांका)। चांदन नदी के प्रतिबंधित बालू घाटों से अवैध खनन के मामले में खनन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बालू तस्करों के खिलाफ सख्त कदम उठाया है।

बीरमां एवं राजापुर घाट से अवैध रूप से बालू खनन किए जाने के आरोप में खनन निरीक्षक रीना कुमारी ने थाना में 16 बालू तस्करों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है।

दर्ज प्राथमिकी के अनुसार दोनों प्रतिबंधित घाटों से करीब 75 हजार 800 घन फीट बालू का अवैध खनन किया गया, जिससे लगभग 82 लाख रुपये के राजस्व की चोरी होने का अनुमान लगाया गया है।

प्रतिबंध के बावजूद जारी था अवैध खनन

खनन निरीक्षक द्वारा दर्ज कराए गए केस में बताया गया है कि न्यायालय के आदेश के तहत चांदन नदी में लगभग सात किलोमीटर क्षेत्र, जेठौर के घोघा बीयर से लेकर बांका-भागलपुर सीमा क्षेत्र स्थित सिंहनान घाट तक बालू खनन पूरी तरह प्रतिबंधित है।