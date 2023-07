औरंगाबाद में पंडित दीनदयाल उपाध्याय-गया रेलखंड के फेसर थाना क्षेत्र के गमहारी रेलवे क्रासिंग के समीप ट्रेन से कटकर दो शिक्षिकाओं की मौत हो गई। दोनों शिक्षिका विद्यालय जा रही थी जिस दौरान घटना हुई है। घटना के बाद दोनों शिक्षिकाओं के स्वजन में कोहराम मच गया है। घर पर चीत्कार मारकर रो रहे हैं। गमहारी और फेसर स्थित दोनों के घर पर मातम पसरा हुआ है।

Aurangabad News: फेसर में ट्रेन से कटकर दो शिक्षिकाओं की मौत, स्कूल जाने के दौरान हुआ हादसा; घर में कोहराम

Your browser does not support the audio element.