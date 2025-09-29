Language
    औरंगाबाद के बक्तोवा में दुर्घटना में तीन की मौत, चीख पुकार से गांव में पसरा सन्नाटा

    By SATYA PRAKASH Edited By: Radha Krishna
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 05:12 PM (IST)

    औरंगाबाद के नबीनगर में एक सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई। बक्तोवा गांव की सुनीता देवी अपने भाई और बच्चों के साथ मायके जा रही थीं तभी उनकी ऑटो की ट्रक से टक्कर हो गई। हादसे में ऑटो चालक और सुनीता के दो बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई सुनीता घायल हैं।

    दुर्घटना में तीन की मौत से पसरा सन्नाटा

    संवाद सूत्र नबीनगर (औरंगाबाद)। प्रखंड क्षेत्र के माझियांवा पंचायत के बक्तोवा गांव निवासी बलवंत यादव की पत्नी सुनीता देवी सोमवार की सुबह अपने भाई चितरंजन यादव के साथ पुत्री सोनाक्षी कुमारी उम्र 10 वर्ष एवं पुत्र आयुष कुमार उम्र 8 वर्ष के साथ दशहरा पर्व के मौके पर अपने मायके तिलौथू थाना क्षेत्र के रेडिया गांव जा रही थी की बीच रास्ते में ही डेहरी रोहतास राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुरानी पेट्रोल पंप के समीप ट्रक एवं ऑटो का आमने-सामने जोरदार टक्कर हुआ।

    टक्कर इतनी जोरदार था कि ऑटो के परखच्चे उड़ गए। टक्कर में ऑटो चालक तिलौथू थाना क्षेत्र के रेडिया गांव निवासी चितरंजन यादव उम्र 30 वर्ष एवं नबीनगर थाना क्षेत्र के बक्तोवा गांव निवासी बलवंत यादव की पुत्र आयुष कुमार एवं सोनाक्षी कुमारी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं बलवंत की पत्नी सुनीता देवी गंभीर रूप से घायल हो गई।

    घायल सुनीता को स्वजनों के द्वारा इलाज के लिए ट्रामा सेंटर वाराणसी में ले जाया गया है, जहां सुनीता का इलाज हो रहा है। वही दुर्घटना में तीन की मौत की सूचना जैसे ही बक्तोवा गांव में पहुंचा गांव में सन्नाटा पसर गया। स्वजनों की चीख पुकार से बक्तोवा गांव दहल उठा।

    दुर्घटना में तीन लोगों मौत की सूचना मिलते ही विधायक विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सदर अस्पताल सासाराम पहुंच मृतक के स्वजनों से मिल उन्हें ढांढस बंधाते हुए कहा कि होनी को कोई टाल नहीं सकता है।भगवान की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती है। विधायक ने मृतक के स्वजनों को सहायता राशि के तहत मिलने वाली चार-चार लाख रुपए की राशि दिलवाने का आश्वासन दिया।