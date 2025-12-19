पड़ोसी के घरों को कुंडी लगाकर चोरों ने मचाया उत्पात, 15 लाख के जेवर और सामान लूटे

संवाद सूत्र, अंबा (औरंगाबाद)। प्रखंड मुख्यालय अंबा में ठंड का मौसम शुरू होते हीं चोरी की घटना बढ़ गई है। गुरुवार की रात अंबा थाना क्षेत्र में एनएच-139 सड़क किनारे स्थित हरदता गांव में चोरों ने पड़ोसियों के घर में बाहर से कुंडी लगा बंद कर दिया।

ग्रामीण दामोदर दुबे के घर में चोरों ने चोरी किया। जिस समय उनके घर में चोरी की गई वे सो रहे थे। घर के कमरे में रखा बक्सा और दो अटैची लेकर चोर फरार हो गए। चोरों ने दामोदर दुबे के दूसरे मकान का ताला तोड़ गोदरेज और पलंग में रखा जेवर एवं सामान चुरा ले गए।

जेवर और कीमती कपड़े ले गए चोर चोरों ने कुल पांच बक्सा, दो अटैची और तीन ट्राली बैग चुराया है। चोर जेवर और कीमती कपड़े ले गए। चोरी की जब आहट दामोदर को लगी तो भतीजे अनिल कुमार दुबे को आवाज लगाई। बाहर निकलने की कोशिश करने पर उन्होंने पाया कि घर का दरवाजा बाहर से बंद है।

इसके बाद उन्होंने अपने भाई अशोक दुबे को आवाज दी लेकिन उनके घर का दरवाजा भी बाहर से बंद मिला। फोन से आसपास के लोगों को सूचना दी गई। ग्रामीणों के पहुंचने पर बाहर से कुंडी खोली गई। बेटे रहते हैं घर से बाहर गृहस्वामी ने बताया कि उनके चार बेटे बाहर रहते हैं। उनका सामान घर में रखा हुआ था। पुलिस को बताया कि करीब 15 लाख रुपये के आभूषण और अन्य कीमती सामान चोर ले गए हैं। चोरों ने ताला खोलने के लिए किसी केमिकल का इस्तेमाल किया है।