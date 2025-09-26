व्यवसायी की हत्या कर शव को कुआं में फेंका, 22 सितंबर से लापता थे 25 वर्षीय रियाज आलम

औरंगाबाद के मदनपुर में 22 सितंबर से लापता मुर्गा व्यवसायी रियाज आलम का शव एक कुएं से बरामद किया गया। परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस के अनुसार रियाज की गला दबाकर हत्या की गई है और शव को कुएं में फेंका गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

संवाद सूत्र, मदनपुर (औरंगाबाद)। मदनपुर थाना मुख्यालय के जीटी रोड मस्जिद गली निवासी मुर्गा व्यवसायी 25 वर्षीय रियाज आलम उर्फ पिंटू का शव पुलिस ने शुक्रवार को मदनपुर भुइयां टोली स्थित कुआं से बरामद किया है। रियाज 22 सितंबर से लापता थे। गुरुवार को स्वजनों ने लापता होने की सूचना थाना में किया था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बताया जा रहा है कि अपराधियों ने रियाज की गला दबाकर हत्या किया है। हत्या के बाद शव को कचरा से भरे कुआं में फेंक दिया था। थानाध्यक्ष राजेश कुमार ने बताया कि मामले में भाई इम्तियाज आलम ने गुमशुदगी की सूचना दिया था। मदनपुर एसडीपीओ चंदन कुमार ने बताया कि शव का सदर अस्पताल औरंगाबाद में पोस्टमार्टम कराया गया है।