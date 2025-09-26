व्यवसायी की हत्या कर शव को कुआं में फेंका, 22 सितंबर से लापता थे 25 वर्षीय रियाज आलम
औरंगाबाद के मदनपुर में 22 सितंबर से लापता मुर्गा व्यवसायी रियाज आलम का शव एक कुएं से बरामद किया गया। परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस के अनुसार रियाज की गला दबाकर हत्या की गई है और शव को कुएं में फेंका गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
संवाद सूत्र, मदनपुर (औरंगाबाद)। मदनपुर थाना मुख्यालय के जीटी रोड मस्जिद गली निवासी मुर्गा व्यवसायी 25 वर्षीय रियाज आलम उर्फ पिंटू का शव पुलिस ने शुक्रवार को मदनपुर भुइयां टोली स्थित कुआं से बरामद किया है। रियाज 22 सितंबर से लापता थे। गुरुवार को स्वजनों ने लापता होने की सूचना थाना में किया था।
बताया जा रहा है कि अपराधियों ने रियाज की गला दबाकर हत्या किया है। हत्या के बाद शव को कचरा से भरे कुआं में फेंक दिया था। थानाध्यक्ष राजेश कुमार ने बताया कि मामले में भाई इम्तियाज आलम ने गुमशुदगी की सूचना दिया था। मदनपुर एसडीपीओ चंदन कुमार ने बताया कि शव का सदर अस्पताल औरंगाबाद में पोस्टमार्टम कराया गया है।
यह हत्या का मामला है। शव से दुर्गंध निकल रहा था जिस कारण स्पष्ट है कि हत्या तीन से चार दिन पहले की गई है। संदेह के आधार पर पुलिस कुछ युवकों से पूछताछ कर रही है। हत्या का राजफाश करने में लगी है। एक-दो दिनों में इस हत्याकांड का राजफाश हो जाएगा। ग्रामीणों ने बताया कि रियाज मदनपुर बाजार में जीटी रोड किनारे फुटपाथ पर मुर्गा-मीट बेचता था। बेटे की मौत की खबर सुनते ही मां शमीमा खातून रोने बिलखने लगीं। वह समझ नहीं पा रही थी कि बेटे की हत्या किसने और क्यों किया है। रियाज तीन भाइयों में सबसे छोटा था।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।