Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बिहार में सांप के विष का 'जहरीला' कारोबार, पिता-पुत्र गिरफ्तार; इंटरनेशनल कनेक्शन की हो रही जांच

    By Manish Kumar Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 07:10 PM (IST)

    औरंगाबाद में वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो और पलामू वन विभाग की संयुक्त टीम ने सांप के जहर की तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। देव नया बाजार के निवासी मो. सेराज मियां और उनके पुत्र मो. मेराज मियां को गिरफ्तार किया गया। 

    prefferd source google
    Hero Image

    पुलिस की गिरफ्त में पिता-पुत्र। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, औरंगाबाद। सांप के जहर की तस्करी के गोरखधंधे में शामिल तस्करों के बड़े नेटवर्क का खुलासा तब हुआ जब वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो और पलामू वन विभाग की संयुक्त टीम ने देव नया बाजार चांदनी चौक निवासी मो. सेराज मियां और उनके पुत्र मो. मेराज मियां को शुक्रवार को गिरफ्तार किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दोनों की गिरफ्तारी के बाद बताए गए निशानदेही पर तस्करी गिरोह के अन्य तस्करों को पकड़ा गया है। तस्करों के पास से करोड़ों रुपये मूल्य का 1200 एमएल सांप का जहर और 10 किलो पैंगोलिन का स्कल बरामद किया गया है।

    शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई के बाद टीम ने शनिवार को लगातार छापेमारी अभियान जारी रखा। पकड़े गए सेराज मियां और पुत्र की निशानदेही पर टीम के अधिकारियों को तस्करी में शामिल अन्य तस्करों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली है।

    बताया गया कि यह पूरा गिरोह कई जिलों में फैला है। यह जांच की जा रही है कि सांप के जहर की तस्करी करने में शामिल यह गिरोह का कहीं अंतरराष्ट्रीय तार तो नहीं जुड़ा है।

    टीम के अधिकारियों के अनुसार यह जांच की जा रही है कि तस्करों के तार अरब देशों से जुड़ा है या नहीं। पलामू वन विभाग के डीएफओ ने प्रेस को बताया है कि अब तक 10 तस्करों की गिरफ्तारी की जा चुकी है।

    शनिवार को सात और तस्करों को पकड़ा गया जिनमें गया के पचरुखिया निवासी समीउल्लाह खान, गढ़वा के तैयब अंसारी तथा पलामू के राहुल कुमार, गोपाल प्रसाद सिंह, मानकी सिंह, अनिल कुमार यादव और विनोद कुमार चंद्रवंशी शामिल हैं।

    तस्करों की गिरफ्तारी के साथ टीम कई जिलों में छापेमारी कर रही है, ताकि पूरे नेटवर्क को पता किया जा सके और तस्करों को पकड़ा जा सके। देव के अन्य तस्करों की गिरफ्तारी को लेकर टीम के अधिकारी देव पहुंचे।

    कार्रवाई के बाद देव में मो. सेराज मियां और उनके पुत्र की गिरफ्तारी की चर्चा पूरे दिन होते रही। ग्रामीणों ने बताया कि सेराज मियां का पिछले समय में कुछ राजनीतिक दलों से गहरा संपर्क रहा है।