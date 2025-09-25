गौ रक्षा के लिए शंकराचार्य का संकल्प... बिहार चुनाव में गौ भक्त उम्मीदवारों का करें ऐलान

जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने बिहार विधानसभा चुनाव में गौ रक्षा समर्थकों को उम्मीदवार बनाने की घोषणा की। उन्होंने सनातन धर्म की रक्षा के लिए गौ माता के संरक्षण पर जोर दिया और राजनीतिक दलों पर गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के मुद्दे पर चुप्पी साधने का आरोप लगाया। उन्होंने गौ भक्त प्रत्याशियों को वोट देने का आग्रह किया।

जागरण संवाददाता, औरंगाबाद। बिहार विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर गाय बचाने के समर्थक उम्मीदवारों को चुनाव लड़ाएंगे। गौ भक्त निर्दलीय चुनाव लड़ जीत हासिल करेंगे। विधानसभा चुनाव में गाय की रक्षा के नाम मतदाता मतदान करें तभी गौ सुरक्षित रह पाएगा। उनकी घटती संख्या चिंता का विषय है। उक्त बातें जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने औरंगाबाद में सनातन धर्म से जुड़े लोगों को संबोधित करते हुए कहा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उन्होंने कहा कि मैं चुनाव से पहले बिहार में सनातनी राजनीति का शंखनाद करने आया हूं। उन्होंने कहा कि मैं चुनाव में गौ भक्तों का प्रचार करेंगे। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म की रक्षा तभी संभव है जब हम गौ माता का संरक्षण करेंगे। गौ रक्षा हमारी आस्था का विषय ही नहीं, बल्कि समाज और संस्कृति की आधारशिला है। उन्होंने उपस्थित लोगों से आग्रह किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में केवल उन्हीं प्रत्याशियों को वोट दें, जो गौ रक्षा को लेकर स्पष्ट और दृढ़ संकल्पित हों।

शंकराचार्य ने बताया कि हम सभी राष्ट्रीय पार्टी के दिल्ली कार्यालय पर गए और पूछा कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए अपना पक्ष लोकसभा सदन में रखिए। अपने पक्ष को हमें बताइए लेकिन किसी भी राजनीतिक दल ने अभी तक अपना पक्ष गौ माता के विषय में नहीं बताया।

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि आंध्रप्रदेश में नंदी वधशाला नाम का बूचड़खाना चल रहा है। उसका मालिक मुस्लिम है परंतु अपने वधशाला का नाम नंदी के नाम पर खा है जिसे हम पूजते हैं। नेताओं पर कटाक्ष करते हुए कहा कि ये लोग वधशाला के मालिकों से चंदा लेते हैं जिस कारण खुलकर नहीं बोलते हैं। राजनीति से ही राजनीति कटेगी। उन्होंने कहा कि देश में हमारी जनसंख्या करीब 150 करोड़ है परंतु गायों की संख्या मात्र 17 करोड़ है।