शादी से लौट रहे पूर्व वार्ड सदस्य की सड़क दुर्घटना में मौत, पत्नी के सामने आया भरण-पोषण का संकट

संवाद सूत्र, ओबरा (औरंगाबाद)। ओबरा थाने के खरांटी पुल पर 50 वर्षीय मोहम्मद गफूर की मौत गुरुवार की रात्रि अज्ञात वाहन की धक्के से हो गई । बताया गया कि,पूर्व वार्ड सदस्य मोहम्मद गफूर प्रखंड के बभनडीहा गांव से एक शादी समारोह से लौट रहा था कि,जैसे ही खरांटी पुल पर बाइक चढ़ा पीछे से आ रही अज्ञात ने कुचलते हुए भाग गया।

जिसकी मौत घटनास्थल पर हो गई ,और साथ मे रहे 14 वर्षीय मृतक के भतीजा हसनैन हवारी घायल हो गए । जिसकी चिकित्सा चिकित्सा ओबरा अस्पताल मे करने के बाद घर भेज दिया गया । चिकित्सक की माने तो,स्थिति सामान्य है।

मृतक के संबंध में सूचना जैसे ही घर पहुंची ,लोगों में हाहाकार मच गया । सभी लोग घटना स्थल की ओर दौड़ पड़े । बताया जाता है कि,मृतक कागजी मोहल्ला ओबरा का निवासी बताया गया है । 2006 में वे वार्ड सदस्य बना था ,और उसके बाद कुछ दिन उपमुखिया के पद पर आसीन रहा।

पत्नी को भरण पोषण की समस्या मृतक बाइक मिस्त्री था,और वे अपने घर की परवरिश बाइक बनाकर चलाता था । मृतक की एक बेटी विवाहिता शाहनवाज प्रवीण एवम उनकी पत्नी माजदा खातून के साथ अन्य परिवार रो पड़ी। अब मृतक की पत्नी को भरण पोषण की समस्या आ गई है।अत्यन्त गरीब पूर्व वार्ड सदस्य परवरिश करता था। घटना के बाद स्थानीय विधायक डॉक्टर प्रकाश चंद्रा को जानकारी मिलते ही उसके समर्थक पहुंचे,और दस हजार रुपए विधायक डॉक्टर प्रकाश चंद्रा की तरफ से अंत्येष्टि कार्य हेतु दिया।