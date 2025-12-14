विधायक चेतन आनंद ने विरोधियों को दिया जवाब, कहा- नबीनगर से ही लड़ूंगा अगला चुनाव

संवाद सूत्र, नबीनगर (औरंगाबाद)। चुनाव जीतने के बाद शनिवार की देर शाम नबीनगर बाजार में पहुंचे जदयू विधायक चेतन आनंद एवं उनकी पत्नी डॉक्टर आयुषी सिंह तोमर का वार्ड पार्षद अमित कुमार उर्फ पिंटू के नेतृत्व में नगरवासियों के द्वारा अभिनंदन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अभिनंदन समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए विधायक चेतन आनंद ने कहा कि मेरे बारे में लोग तरह-तरह की बातें करते हैं कि चेतन आनंद एक बार जहां से चुनाव जीत जाता है, वहां से दोबारा चुनाव नहीं लड़ता।

विधायक ने कहा कि हमारे बारे में गलत बातें करने वाले लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि अगले बार होने वाले विधानसभा का चुनाव भी मैं नबीनगर से मजबूती से लड़ूंगा और जीत हासिल करूंगा। नबीनगर में बनाया रिकॉर्ड: चेतन उन्होंने कहा कि मुझे आज अस्सी हजार से अधिक वोट मिला है, जो की एक रिकॉर्ड है। इतना वोट आज तक किसी भी कैंडिडेट को नहीं मिला है। काउंटिंग के दिन अगर मेरी हार होती तो मैं मर्द के बच्चे की तरह उसे स्वीकार करता।

चेतन ने कहा की लोकतंत्र में सबसे बड़ी शक्ति जनता होती है। नवीनगर को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए मैं अपनी जान की बाजी भी लगा दूंगा। डॉ आयुषी सिंह तोमर ने कहा कि चुनाव के वक्त हमने कहा था कि हर पंचायत में स्वास्थ्य शिविर लगाऊंगी और अगले जनवरी माह से स्वास्थ्य शिविर लगना शुरू हो जाएगा।

आयुषी ने कहा कि जब आदमी मरने के कगार पर होता है और जब उसको खून देना होता है तो जात-पात और धर्म देखकर उसको खून नहीं देते हैं हमारा पहला कर्तव्य होता है उसकी जान बचाना। इसलिए 5 साल हम लोग एक हैं और नबीनगर के विकास को गति देने में कामयाब होंगे।