Six Lane GT Road: औरंगाबाद में कब पूरा होगा सिक्स लेन जीटी रोड का काम, अभी क्या है स्टेटस?

जागरण संवाददाता, औरंगाबाद। जिले में जीटी रोड के सिक्स लेन निर्माण कार्य को तेजी से पूरा किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने निर्माण कंपनी को मार्च 2026 तक सभी कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य दिया है। अधिकांश सड़क निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और अब केवल कुछ प्रमुख संरचनाओं वाहन अंडर पास (वीयूपी) और पब्लिक अंडर पास (पीयूपी) का कार्य तेजी से कराया जा रहा है।

निर्माण कार्य करा रही कंपनी के एक वरीय इंजीनियर के अनुसार वर्तमान में दो वीयूपी और एक पीयूपी का निर्माण जारी है। शिवगंज में वीयूपी, ओरा में पीयूपी तथा शहर के बाइपास में वीयूपी का कार्य तेजी से चल रहा है। बारुण ब्लॉक के पास वीयूपी तथा सिंदुरिया और योगिया में प्रस्तावित पीयूपी का निर्माण अभी शुरू नहीं हो सका है।

इन संरचनाओं के पूरा होने के बाद जीटी रोड पूरी तरह छह लेन में परिवर्तित हो जाएगी। एनएचएआई के एक अधिकारी ने बताया कि निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्य पूर्ण कराने के लिए निर्माण कंपनी को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं और प्रगति की नियमित मानिटरिंग की जा रही है।

अधिकारी के अनुसार सड़क के सिक्स लेन होने से यातायात सुगम होगा। दुर्घटनाओं में कमी आएगी। बताया गया कि सिक्स लेन परियोजना वर्ष 2011 में शुरू हुई थी, जिसे वर्ष 2014 में पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित था, लेकिन जमीन अधिग्रहण में आई बाधाओं और निर्माण कंपनी सोमा आइसोलक्स के कार्य अधूरा छोड़ देने के कारण परियोजना अबतक पूरी नहीं हो सकी है। बाद में नए सिरे से कार्य शुरू होने पर परियोजना ने रफ्तार पकड़ी।

अब अनुमान है कि शेष कार्य तीन महीने में पूरा हो जाएगा। जीटी रोड देश की महत्वपूर्ण लाइफलाइन है, जो नई दिल्ली को सीधे कोलकाता से जोड़ती है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में इसे फोरलेन किया गया था।

लगाई जा रही स्ट्रीट लाइट जीटी रोड पर बारुण से औरंगाबाद, शिवगंज तक सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने का कार्य तेज गति से चल रहा है। जहां-जहां फ्लाइओवर और ओवरब्रिज का निर्माण किया गया है, वहां पर सोलर आधारित स्ट्रीट लाइटें लगाई जा रही हैं।