औरंगाबाद में चार फर्जी फर्मों पर कार्रवाई, जीएसटी चोरी के आरोप में केंद्रीय विभाग को भेजी रिपोर्ट

जागरण संवाददाता, औरंगाबाद। जिले में फर्जी निबंधन के आधार पर फर्म संचालित कर जीएसटी कर चोरी करने के मामले में चार फर्मों पर कार्रवाई की गई है। जिला वाणिज्यकर विभाग द्वारा की गई जांच में इन सभी फर्मों का निबंधन और कारोबार पूरी तरह फर्जी पाया गया है। जांच के बाद चारों फर्मों के विरुद्ध कार्रवाई की अनुशंसा करते हुए रिपोर्ट केंद्रीय जीएसटी विभाग को भेजी गई है।

वाणिज्यकर विभाग के अनुसार बारुण में संचालित जेएस इंटरप्राइजेज एवं एमए इंटरप्राइजेज, शहर के क्षत्रिय नगर में चल रहा कुमार इंटरप्राइजेज तथा शहर के शाहपुर में संचालित एके इंटरप्राइजेज फर्जी तरीके से पंजीकरण कर व्यवसाय कर रहे थे। चारों फर्मों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू इन फर्मों द्वारा वास्तविक कारोबार से अलग दस्तावेज प्रस्तुत कर जीएसटी की चोरी की जा रही थी। जांच में कर चोरी के पुख्ता साक्ष्य मिलने के बाद विभाग ने चारों फर्मों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की है।

वाणिज्यकर विभाग ने बताया कि फर्जी तरीके से फर्म चलाकर राजस्व को नुकसान पहुंचाने वाले कारोबारियों की लगातार निगरानी के साथ जांच की जा रही है। अब तक 239.56 करोड़ की वसूली राज्यकर संयुक्त आयुक्त रवि रंजन आलोक ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में विभाग को 440 करोड़ के वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 239.56 करोड़ की वसूली हो चुकी है। पिछले वित्तीय वर्ष में 337 करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले 345 करोड़ रुपये का राजस्व संग्रह किया गया था।