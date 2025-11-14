Goh Vidhan Sabha Chunav Result: गोह विधानसभा सीट पर बीजेपी और राजद की टक्कर, यहां पढ़ें नतीजों का ताजा अपडेट

डिजिटल डेस्क, गोह। Goh vidhan sabha Election Result 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दो चरणों का मतदान हाल ही में समाप्त हुआ है। इसके साथ ही अब इस चुनाव का परिणाम चंद घंटों में आने वाला है। ऐसे में प्रदेश की गोह विधानसभा सीट के चुनावी रिजल्ट (Goh Vidhan sabha Chunav result) पर हर किसी की नजर बनी हुई है, क्योंकि इस सीट पर सीधे पर मुख्य रूप से मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के बीच है। आइए इस सीट के नतीजों के विस्तृत जानकारी समझते हैं-

क्यों खास है गोह विधानसभा सीट? भारतीय जनता पार्टी और राजद के उम्मीदवार बिहार की गोह विधानसभा सीट से आमने-सामने हैं। इनके अलावा अन्य पार्टियों के 9 और प्रत्याशियों ने इस सीट के अपनी किस्मत आजमाई है। गौर किया गोह विधानसभा क्षेत्र के लिए हुए कुल नामांकन की संख्या की तरफ तो वह 32 रही थी, जिनमें से 11 उम्मीदवारों को चुनाव आयोग की तरफ से निरस्त किया गया है, जबकि 21 को स्वीकारा गया है। इनमें से 11 उम्मीदवार के बीच गोह विधानसभा सीट के लिए मुकाबला हुआ।