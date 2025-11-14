Goh Vidhan Sabha Chunav Result: गोह विधानसभा सीट पर बीजेपी और राजद की टक्कर, यहां पढ़ें नतीजों का ताजा अपडेट
Goh Election Result: गोह विधानसभा क्षेत्र बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से एक हैं। इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी और राजद के बीच मुख्य रूप से मुकाबला है। आइए इस सीट (Goh vidhan sabha Election Result 2025) के चुनावी परिणाम की डिटेल्स को जानते हैं-
डिजिटल डेस्क, गोह। Goh vidhan sabha Election Result 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दो चरणों का मतदान हाल ही में समाप्त हुआ है। इसके साथ ही अब इस चुनाव का परिणाम चंद घंटों में आने वाला है। ऐसे में प्रदेश की गोह विधानसभा सीट के चुनावी रिजल्ट (Goh Vidhan sabha Chunav result) पर हर किसी की नजर बनी हुई है, क्योंकि इस सीट पर सीधे पर मुख्य रूप से मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के बीच है। आइए इस सीट के नतीजों के विस्तृत जानकारी समझते हैं-
गोह विधानसभा क्षेत्र चुनावी परिणाम अपडेट- ()
क्यों खास है गोह विधानसभा सीट?
भारतीय जनता पार्टी और राजद के उम्मीदवार बिहार की गोह विधानसभा सीट से आमने-सामने हैं। इनके अलावा अन्य पार्टियों के 9 और प्रत्याशियों ने इस सीट के अपनी किस्मत आजमाई है। गौर किया गोह विधानसभा क्षेत्र के लिए हुए कुल नामांकन की संख्या की तरफ तो वह 32 रही थी, जिनमें से 11 उम्मीदवारों को चुनाव आयोग की तरफ से निरस्त किया गया है, जबकि 21 को स्वीकारा गया है। इनमें से 11 उम्मीदवार के बीच गोह विधानसभा सीट के लिए मुकाबला हुआ।
- राष्ट्रीय जनता दल- अमरेंद्र कुमार
- भारतीय जनता पार्टी- डां. रणविजय कुमार
- बहुजन समाज पार्टी- संजय प्रसाद
- आजाद समाज पार्टी (किशनी राम)- मोहम्मद इक्लखा
- जागरूक जनता पार्टी- सोनू कुमार
- जन सुराज पार्टी- सीताराम दुखारी
- सोशलिस्ट पार्टी (इंडिया)- अरुण कुमार अमर
- निर्दलीय- अमित कुमार
- निर्दलीय- मुंद्रिका प्रसाद
- निर्दलीय- शिव शंकर सिंह
- निर्दलीय- राजीव रंजन
गोह विधानसभा सीट के बारे में...
गोह विधानसभा सीट बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से एक है। जिला औरंगाबाद लगता है। ये कराकाट लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली कॉनस्टुएंसी है। 1952 में हुए यहां पहले चुनाव में समाजवादी पार्टी के मुन्द्रिका सिंह विधायक बने थे। 2020 में राजद के भीम कुमार यादव ने इस सीट पर चुनाव जीता था।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।