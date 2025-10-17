भाजपा प्रत्याशी के पास है सोना-चांदी और जमीन, जनसुराज के सीताराम के पास है केवल 22000 रुपये नगदी

उपेंद्र कश्यप, दाउदनगर (औरंगाबाद)। अनुमंडल के गोह विधानसभा क्षेत्र से नामांकन करने वालों में तीन सबसे महत्वपूर्ण प्रत्याशियों ने जो शपथ पत्र नामांकन के समय दाखिल किया है, उसके अनुसार भाजपा के प्रत्याशी डॉ. रणविजय कुमार और बसपा के प्रत्याशी संजय कुमार काफी समृद्ध हैं। जबकि जन सुराज प्रत्याशी सीताराम दुखारी गरीब हैं। दो प्रत्याशी जहां उच्च शिक्षा प्राप्त हैं वहीं एक नन मैट्रिक हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

34 एकड़ जमीन के मालिक हैं डॉ. रणविजय कुमार भाजपा प्रत्याशी डॉ. रणविजय कुमार के पास करोड़ों की जमीन है। उनके द्वारा दिए गए शपथ पत्र के अनुसार उनके विरुद्ध घातक बीमारी फैलाने के निषेधाज्ञा के उल्लंघन के संबंध में मात्र एक प्राथमिकी है जो अनुमंडल न्यायालय दंडाधिकारी के यहां लंबित है।

उनके द्वारा दिए गए विवरण के अनुसार हाथ में साढ़े चार लाख रुपये नगदी और 2.78 लाख रुपये बैंक खातों में है। एक चार पहिया वाहन है जिसका मूल्य एक लाख रुपये है। 35.40 लाख रुपये मूल्य के 300 ग्राम सोना और 5.70 लाख रुपये का चांदी तीन किलो उनके पास है।

चल संपत्तियों का कुल मूल्य उन्होंने 58.78 लाख बताया है। गोह के बंदेया, दधपी, गंगटी और चौबरा में करीब 33.41 एकड़ जमीन है। जिसका वर्तमान बाजार मूल्य 2.60 करोड़ रुपये है। गोह में उनका वाणिज्यिक भवन उपलब्ध है। व्यवसायिक अचल संपत्तियों का मूल्य लगभग एक करोड़ रुपये बताया गया है।

पत्नी के पास भी कुल अचल संपत्ति का वर्तमान बाजार मूल्य 6.5 करोड़ रुपये बताया गया है। उन पर तीन लाख 28 हजार रुपये का कर्ज भी है। उन्होंने राज स्कूल टिकारी से 1973 में मैट्रिक, मगध विश्वविद्यालय बोधगया से 1977 में प्रवेशिका, इसी विश्वविद्यालय से 1981 में स्नातक, 1983 में स्नातकोत्तर और 1990 में पीएचडी की है।

बैंक खाते में है 53 लाख और हाथ में दो लाख नगदी बहुजन समाज पार्टी से गोह विधानसभा क्षेत्र के लिए नामांकन करने वाले संजय प्रसाद उर्फ इंजीनियर संजय प्रसाद कुशवाहा हसपुरा प्रखंड के इटवां के निवासी हैं। इस क्षेत्र से नामांकन करने वाले अभी तक के सभी प्रत्याशियों में चल-अचल संपत्ति के मामले में वह सबसे अमीर हैं।

उनके द्वारा नामांकन पत्र के साथ दिए गए हलफनामे के अनुसार उनके हाथ में दो लाख तो पत्नी के हाथ में डेढ़ लाख रुपये नगदी है। लेकिन बैंक में संयुक्त खाते में 53 लाख 26 हजार रुपये और पत्नी के खाते में तीन लाख 17750 रुपये है। उनके पास एक करोड़ 50 लाख 75723 की अचल संपत्ति है। जबकि पत्नी के पास 81 लाख 79182 रुपये की संपत्ति है।

उपास जहां चार लाख रुपये का जेवर है। वहीं, पत्नी के पास 20 लाख रुपये के जेवर हैं। 17 लाख रुपए का एक चार पहिया वाहन है। हलफनामा के अनुसार एक करोड़ 70 लाख 40 हजार रुपये की, जबकि पत्नी के पास एक करोड़ 74 लाख रुपये की जमीन है।

आवासीय भवन इनके पास नहीं है। लेकिन पत्नी के पास सात करोड़ रुपये का आवासीय भवन है। 19 लाख रुपये के कर्जदार भी हैं। बसपा के प्रत्याशी हैं। वे 1987 में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग सिविल गुजरात यूनिवर्सिटी अहमदाबाद से किए है। जबकि पीजीडीबीएम फाइनेंस 2007 में गुरुग्राम से किया है। इनके विरुद्ध कोई प्राथमिकी या किसी तरह का वाद किसी न्यायालय में लंबित नहीं है।

सीताराम दुखारी के पास मात्र 22000 रुपये गोह विधानसभा क्षेत्र से जन सुराज के प्रत्याशी सीताराम दुखारी गरीब प्रत्याशी हैं। उनके पास मात्र 22000 रुपये नगद और बैंक खाते में दो हजार रुपये है। अर्थात उनके पास कुल धन के नाम पर मात्र बाइस हजार रुपये है।