बिहार की इस सीट पर 17 चुनाव, 13 मुस्लिम उम्मीदवार, फिर भी सदन से कोसों दूर!

उपेंद्र कश्यप, दाउदनगर (औरंगाबाद)। गोह विधानसभा क्षेत्र में 2020 तक 16 बार चुनाव हो चुका है। यह 17वां चुनाव है। इस बार के चुनाव में मात्र एक प्रत्याशी मोहम्मद एकलाख खान मुस्लिम हैं। इससे पहले का अगर इतिहास देखें तो कुल 17 चुनाव में तेरह मुस्लिम प्रत्याशी रहे हैं। लेकिन गोह की जमीन किसी मुस्लिम को सदन भेजने से परहेज करती रही। मुख्य प्रतिद्वंद्वी भी मुस्लिम प्रत्याशी नहीं बन पाए।

मात्र एक बार इंडियन नेशनल कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे कौकब कादरी दूसरे स्थान पर थे। वर्ष 2005 के फरवरी में हुए चुनाव में उनको 21953 वोट मिला था और वह जदयू के प्रत्याशी डॉ. रणविजय से तब 5859 वोट से हार गए थे। इसके अलावा दो बार ऐसा मौका मिला है जब त्रिकोणीय मुकाबले में मुसलमान प्रत्याशी रहा।

कौकब कादरी तीसरे स्थान पर खुद कौकब कादरी 2010 के चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे थे और 8418 वोट लाकर तीसरा स्थान पर रहे। इससे पहले 1990 में आईपीएफ़ के मोहम्मद हामिद अंसारी 18119 मत प्राप्त कर तीसरे स्थान पर थे। यहां तक भी पहुंचना मुसलमान के लिए आसान नहीं रहा है।

वर्ष 1969 में निर्दलीय एस अब्दुल अली चुनाव लड़े और 921 मत लाकर पांचवा स्थान पर रहे थे। 1980 में शोषित समाज दल से चुनाव रहे हबीबुर रहमान 2809 मत प्राप्त कर पांचवा स्थान पर थे। डोमन खलीफा को 80 वोट 1990 में डोमन खलीफा निर्दलीय चुनावी मैदान में थे। जिनको मात्र 80 मत प्राप्त हुआ और 19 में स्थान पर थे। जबकि समसुद्दीन अंसारी 66 मत प्राप्त कर बीसवें स्थान पर रहे। वर्ष 1995 में निर्दलीय चुनाव लड़ रहे अमजद अली 234 मत प्राप्त कर 23वें स्थान पर थे।

वर्ष 2000 में कौकब कादरी ने 10234 मत प्राप्त कर इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में चौथा स्थान हासिल किया। इसी चुनाव में मोहम्मद सावन निर्दलीय चुनाव लड़े और 195 मत प्राप्त कर आठवें स्थान पर रहे। 2005 में मोहम्मद हामिद अंसारी एसपी से चुनाव लड़ रहे थे। मात्र 498 मत प्राप्त कर सातवें स्थान पर रहे। 2015 में एकलाख खान एसकेएलपी से चुनाव लड़े और 1563 मत प्राप्त कर नौवे स्थान पर रहे। 2020 में मोहम्मद एकलाख खान पीईसीपी से चुनाव लड़े और 1193 मत प्राप्त कर नौवें स्थान पर रहे।