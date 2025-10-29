Aurangabad News:: महिला दारोगा 14 लाख की ठगी का शिकार, फर्जी IPS गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, औरंगाबाद। बारुण थाने में तैनात एक नए बैच की महिला दारोगा के साथ फेसबुक पर दोस्ती कर एक युवक ने अपने को आईपीएस अधिकारी बताकर 14 लाख रुपये की ठगी कर ली। महिला दारोगा ने बारुण थाना में भोजपुर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के करवा गांव निवासी आशीष कुमार, पिता अजय कुमार चौधरी के खिलाफ मंगलवार को प्राथमिकी दर्ज कराई है।

आरोपित युवक ने जिले के अन्य पुलिस अधिकारियों को भी अपनी हनक दिखाते हुए ठगी की थी। उसके खिलाफ नगर थाना में भी प्राथमिकी दर्ज की गई है। नगर थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपित युवक को गिरफ्तार कर बुधवार को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

महिला दारोगा द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी के अनुसार, लगभग डेढ़ वर्ष पहले उसकी फेसबुक पर आशीष कुमार से दोस्ती हुई थी। उस समय युवक ने खुद को एयरफोर्स में लेफ्टिनेंट बताया और कुछ महीनों बाद उसने दावा किया कि वह यूपीएससी परीक्षा पास कर आईपीएस अधिकारी बन गया है।

उसने महिला दारोगा को बताया कि उसे बिहार कैडर मिला है। इस झांसे में आकर महिला दारोगा ने अपने माता-पिता से युवक के साथ विवाह की इच्छा जताई। जब स्वजन ने युवक के घरवालों से बात करने की कोशिश की, तो वह टालमटोल करने लगे।

इसी दौरान आरोपित युवक ने विभिन्न बहानों से ऑनलाइन माध्यम से महिला दारोगा से 14 लाख रुपये ले लिए। आरोपित युवक ने महिला दारोगा को अपने आधार कार्ड पर नया सिम कार्ड भी दे दिया। जब युवक विवाह से बचने लगा और संपर्क से कट गया, तब महिला दारोगा को एहसास हुआ कि वह ठगी का शिकार हो गई है।

महिला दारोगा ने प्राथमिकी में आरोप लगाया है कि युवक ने झूठा परिचय और पद का फर्जी दावा कर विश्वास जीतने के बाद आर्थिक ठगी की है। जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपित युवक ने अन्य युवतियों को भी इसी तरह फर्जी पहचान से ठगा है।

फर्जी वर्दी और पहचान पत्र पुलिस ने जब्त की नगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार आरोपित युवक के पास से फर्जी वर्दी और पहचान पत्र जब्त की है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार युवक पर अपने को प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारी बताकर जिले के वरीय पदाधिकारियों एवं पुलिसकर्मियों को फोन कर धमकाने और ठगी करने का आरोप है।

इसी मामले में उसे शहर के सच्चिदानंद सिन्हा कॉलेज के पास से गिरफ्तार किया गया। थाना में तैनात दारोगा प्रशांत कुमार ने बताया कि 28 अक्टूबर की शाम आरोपित युवक अपने को प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारी बताकर कालेज के पास पुलिस अधिकारियों को भयभीत कर निर्देश दे रहा था।

सूचना मिलने पर पुलिस कालेज के पास पहुंची और युवक को पकड़ लिया। पूछताछ में उसने स्वयं को प्रशिक्षु आईपीएस बताया और एसपी से बात होने की बात कहकर एसी कार मांगी। जब जांच की गई, तब उसके फर्जीवाड़े का पता चला।