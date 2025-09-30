औरंगाबाद में चालक मनोज कुमार यादव की हत्या, जीटी रोड किनारे गड्ढे से बरामद हुआ शव

औरंगाबाद के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में जीटी रोड के किनारे एक गड्ढे से मनोज कुमार यादव का शव बरामद हुआ। मृतक छह दिन से लापता थे। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे पूछताछ कर रही है। मृतक के परिवार में मातम छाया हुआ है।

जागरण संवाददाता, औरंगाबाद। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जीटी रोड देव मोड़ के समीप एक गड्ढा से मंगलवार सुबह पुलिस ने शव बरामद किया है। युवक की पहचान ओरा गांव निवासी स्व. लखन यादव के 34 वर्षीय पुत्र मनोज कुमार यादव के रुप में हुई है। औरंगाबाद में शव को लेकर पहुंचे जिला परिषद सदस्य अनिल यादव ने बताया कि मनोज की हत्या कर शव में रस्सी के सहारे ईंट बांधकर गड्ढा में डाल दिया गया था। मनोज छह दिनों से लापता था।

बताया कि 24 सितंबर की सुबह पांडेयपुर बियार्डा से एक कंपनी का नमकीन लेकर वाहन द्वारा नवादा जिले के इस्लामपुर गया हुआ था। वहां से सामान खाली कर वापस औरंगाबाद लौट रहा था। करीब 5.30 बजे इस्लामपुर से निकल गया था। करीब छह बजे पत्नी से बात हुआ था कि वह गया में है।

पत्नी को यह भी बताया था कि मोबाइल का बैट्री समाप्त होने वाली है, मोबाइल अगर बंद हो जाएगा तो घबराएगी नहीं। इसके बाद कोई संपर्क नहीं हुआ। 8.57 बजे उसका मोबाइल बंद हो गया। कई जगह-जगह सीसीटीवी का भी जांच किया गया है। 10.06 बजे रात में रफीगंज पार किया गया है। 10.37 बजे रात में पलकिया पार किया है। 10.53 बजे रात में ही देव मोड़ से कुछ दूरी पर ही ओरा की रास्ते में उसका गाड़ी खड़ा पाया गया।

बताया कि घटना के पीछे का कारण पैसा हो सकता है। इस्लामपुर में जहां सामान दिया है वहां से करीब 53 हजार रुपये लेकर आ रहा था। पैसा छीनने के विवाद में हत्या हुआ है। बताया कि जिस कंपनी का सामान वह पहुंचाता था उसके मालिक के द्वारा टीडीएस एवं जीएसटी बचाने के लिए नगद पैसा मंगवाया जाता था। इससे डेढ़ से दो लाख रुपये तक नगद मंगवाया जाता था। काफी खोजबीन करते हुए क्षत-बिक्षत अवस्था में देव मोड़ के समीप औरंगाबाद आने वाली रास्ता में जीटी रोड किनारे गड्ढा से शव बरामद किया है। शव से काफी दुर्गंध आ रहा था।

बताया कि पिता का एक वर्ष पहले कैंसर से मौत हो गई थी। तीन बच्चा, एक बूढ़ी मां एवं एक छोटा भाई का परिवरिश कर रहा था। जिस किसी तरह वह काम करके परिवार का भरण-पोषण करता था। इसका जघन्य हत्या हुई है। इस पर अपराधियों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मुफस्सिल थानाध्यक्ष ने बताया कि गड्ढा से ओरा निवासी मनोज कुमार यादव का शव बरामद किया गया है। शव का पोस्टमार्टम करा स्वजनों को सौंप दिया गया है।

मामले में दो आरोपित नगर थाना क्षेत्र के नावाडीह गंज मोहल्ला निवासी बब्लू खान एवं मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत चतरा निवासी उमेश यादव को गिरफ्तारी किया गया है। दोनों गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ किया जा रहा है। घटना की जांच की जा रही है। बता दें कि मनोज की मौत के बाद स्वजनों में कोहराम मच गया है। स्वजन चित्कार मार रो रहे हैं।