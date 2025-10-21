Language
    Smart Meter: स्मार्ट मीटर अपडेट के नाम पर डॉक्टर से साइबर ठगी, खाते से उड़ाए 15000

    By Manish Kumar Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 03:13 PM (IST)

    औरंगाबाद में साइबर ठगों ने एक डॉक्टर को स्मार्ट मीटर अपडेट करने के नाम पर 15 हजार रुपये का चूना लगाया। ठगों ने बिजली विभाग का अधिकारी बनकर कॉल किया और सुविधा ऐप के माध्यम से प्रक्रिया पूरी करने को कहा। वीडियो कॉल के जरिए झांसा देकर खाते से पैसे निकाल लिए। विद्युत विभाग ने ऐसे फर्जी कॉल्स से सावधान रहने की चेतावनी दी है।

    स्मार्ट मीटर अपडेट के नाम पर डॉक्टर से साइबर ठगी, खाते से उड़ाए 15000


    जागरण संवाददाता, औरंगाबाद। साइबर ठगों ने शहर के चिकित्सक डॉ. सोहराब आलम से 15 हजार रुपये की धोखाधड़ी की है। चिकित्सक अपने निजी क्लीनिक में मरीजों का इलाज कर रहे थे, तभी साइबर ठगों ने बिजली विभाग का अधिकारी बनकर कॉल किया।

    स्मार्ट मीटर अपडेट करने के नाम पर उनके खाता से रुपये उड़ा लिए। मामले में चिकित्सक ने सोमवार को साइबर थाना में प्राथमिकी कराई है। पुलिस जांच कर रही है।

    चिकित्सक ने पुलिस को बताया कि मैं अपने क्लीनिक में मरीजों का इलाज कर कर रहा था। मोबाइल नंबर 7439669059 से कॉल आया। कहा गया कि उनका स्मार्ट मीटर रिचार्ज नहीं है और उसे अपडेट कराना जरूरी है। इसके बाद उन्हें सुविधा ऐप के माध्यम से प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया।

    साइबर ठगों ने वीडियो कॉल कर मीटर का स्टेटस जांचने का झांसा दिया और फिर दोबारा कॉल कर एक लिंक भेजा। लिंक पर क्लिक करते ही खाते से राशि की निकासी हो गई।

    बता दें कि इसके पहले भी स्मार्ट मीटर अपडेट करने के नाम पर कई ग्राहकों से धोखाधड़ी की घटना हुई है। विद्युत विभाग के कार्यपालक अभियंता पंकज कुमार गुप्ता ने बताया कि बिजली विभाग के द्वारा मीटर अपडेट करने के लिए कोई फोन नहीं किया जाता है। ऐसे कॉल से सावधान रहें नहीं तो साइबर ठगी के शिकार हो सकते हैं। विभाग ने पहले ही इस संबंध में नागरिकों को जागरूक किया है।