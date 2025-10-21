Smart Meter: स्मार्ट मीटर अपडेट के नाम पर डॉक्टर से साइबर ठगी, खाते से उड़ाए 15000
औरंगाबाद में साइबर ठगों ने एक डॉक्टर को स्मार्ट मीटर अपडेट करने के नाम पर 15 हजार रुपये का चूना लगाया। ठगों ने बिजली विभाग का अधिकारी बनकर कॉल किया और सुविधा ऐप के माध्यम से प्रक्रिया पूरी करने को कहा। वीडियो कॉल के जरिए झांसा देकर खाते से पैसे निकाल लिए। विद्युत विभाग ने ऐसे फर्जी कॉल्स से सावधान रहने की चेतावनी दी है।
जागरण संवाददाता, औरंगाबाद। साइबर ठगों ने शहर के चिकित्सक डॉ. सोहराब आलम से 15 हजार रुपये की धोखाधड़ी की है। चिकित्सक अपने निजी क्लीनिक में मरीजों का इलाज कर रहे थे, तभी साइबर ठगों ने बिजली विभाग का अधिकारी बनकर कॉल किया।
स्मार्ट मीटर अपडेट करने के नाम पर उनके खाता से रुपये उड़ा लिए। मामले में चिकित्सक ने सोमवार को साइबर थाना में प्राथमिकी कराई है। पुलिस जांच कर रही है।
चिकित्सक ने पुलिस को बताया कि मैं अपने क्लीनिक में मरीजों का इलाज कर कर रहा था। मोबाइल नंबर 7439669059 से कॉल आया। कहा गया कि उनका स्मार्ट मीटर रिचार्ज नहीं है और उसे अपडेट कराना जरूरी है। इसके बाद उन्हें सुविधा ऐप के माध्यम से प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया।
साइबर ठगों ने वीडियो कॉल कर मीटर का स्टेटस जांचने का झांसा दिया और फिर दोबारा कॉल कर एक लिंक भेजा। लिंक पर क्लिक करते ही खाते से राशि की निकासी हो गई।
बता दें कि इसके पहले भी स्मार्ट मीटर अपडेट करने के नाम पर कई ग्राहकों से धोखाधड़ी की घटना हुई है। विद्युत विभाग के कार्यपालक अभियंता पंकज कुमार गुप्ता ने बताया कि बिजली विभाग के द्वारा मीटर अपडेट करने के लिए कोई फोन नहीं किया जाता है। ऐसे कॉल से सावधान रहें नहीं तो साइबर ठगी के शिकार हो सकते हैं। विभाग ने पहले ही इस संबंध में नागरिकों को जागरूक किया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।