Smart Meter: स्मार्ट मीटर अपडेट के नाम पर डॉक्टर से साइबर ठगी, खाते से उड़ाए 15000

जागरण संवाददाता, औरंगाबाद। साइबर ठगों ने शहर के चिकित्सक डॉ. सोहराब आलम से 15 हजार रुपये की धोखाधड़ी की है। चिकित्सक अपने निजी क्लीनिक में मरीजों का इलाज कर रहे थे, तभी साइबर ठगों ने बिजली विभाग का अधिकारी बनकर कॉल किया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

स्मार्ट मीटर अपडेट करने के नाम पर उनके खाता से रुपये उड़ा लिए। मामले में चिकित्सक ने सोमवार को साइबर थाना में प्राथमिकी कराई है। पुलिस जांच कर रही है। चिकित्सक ने पुलिस को बताया कि मैं अपने क्लीनिक में मरीजों का इलाज कर कर रहा था। मोबाइल नंबर 7439669059 से कॉल आया। कहा गया कि उनका स्मार्ट मीटर रिचार्ज नहीं है और उसे अपडेट कराना जरूरी है। इसके बाद उन्हें सुविधा ऐप के माध्यम से प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया।