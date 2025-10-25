Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Chhath Puja 2025: छठ पर बिहार के इस शहर में उमड़ता है जनसैलाब, सुरक्षा व्यवस्था के लिए प्रशासन ने कसी कमर

    By Shubham Kumar Singh Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 05:35 PM (IST)

    औरंगाबाद के देव में छठ पर्व की शुरुआत हो चुकी है, जहाँ 10 से 12 लाख व्रतियों और श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। प्रशासन ने सुरक्षा, आवास, पानी, बिजली और पार्किंग की व्यवस्था की है। सीसीटीवी कैमरे और पुलिसकर्मियों की तैनाती के साथ, चिकित्सा और सफाई की सुविधाएँ भी उपलब्ध हैं ताकि सभी को सुविधा मिल सके।

    prefferd source google
    Hero Image

    छठ पर उमड़ा जनसैलाब

    जागरण संवाददाता, औरंगाबाद। सूर्य की नगरी देव में व्रतियों एवं श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। शनिवार को नहाए-खाए के साथ चार दिवसीय छठ प्रारंभ हो गया है। मंदिर न्यास समिति के अनुसार इस वर्ष 10 से 12 लाख व्रतियों एवं श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बीते वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष अधिक व्रती एवं श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। देव अंचलाधिकारी दीपक कुमार ने बताया कि अधिकारिक अनुमान करीब आठ से 10 लाख व्रतियों एवं श्रद्धालुओं को पहुंचने का लगाया गया है। बीते वर्ष की तरह इस वर्ष पहुंचने की संभावना है।

    बताया कि छठ मेले में पानी, बिजली, अवासान, पार्किंग की तैयारी की गई है। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर सीसीटीवी, यातायात को लेकर बैरिकेडिंग, ड्रोन कैमरा से निगरानी के साथ ही सभी जगह दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। छठ पर देव में आने वाले व्रतियों एवं श्रद्धालुओं के लिए आवासन की समुचित व्यवस्था किया गया है।

    आवासन स्थलों में छठ व्रतियों एवं श्रद्धालुओं के आवासन हेतु टेंट, पंडाल, लाइटिंग, जनरेटर दरी समेत अन्य सामग्री की व्यवस्था उपलब्ध किया गया है। मेला परिसर के कुल 56 स्थलों पर ड्राप गेट स्थल का निर्माण कराया गया है। 16 जगह पर पार्किंग बनाया गया है। दोनों तालाब पर मजबूत बैरिकेडिंग कराया गया है।

    मेला परिसर क्षेत्र में पार्किंग के लिए समुचित स्थल का व्यवस्था किया गया है। आकस्मिकता से निपटने हेतु एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम एवं सूर्यकुंड तालाब के पास पर्याप्त मात्रा में लाइफ जैकेट, गोताखोर जाल समेत अन्य की व्यवस्था किया गया है। आवासन स्थलों में मेडिकल टीम 24 घंटा तैनात रहेगी।

    मेला परिसर में छठ व्रतियों, यात्रियों एवं पर्यटकों के लिए पर्याप्त चिकित्सा हेतु अस्थाई मेडिकल कैंप एवं सभी आवासन स्थलों में मेडिकल टीम 24 घंटा तैनात रहेगी। दोनों तालाब परिसर एवं आवासन स्थलों में 24 घंटे सफाई कार्य चलता रहेगा।

    सूर्य मंदिर के गर्भगृह, परिसर एवं अर्घ्य स्थल के अलावा मेला क्षेत्र के प्रमुख स्थलों पर सीसीटीवी कैमरा लगाया जा रहा है। 2,000 से अधिक पुलिसकर्मी की तैनाती की गई है। व्रतियों एवं श्रद्धालुओं की सुविधा का हर ख्याल रखा जा रहा है।