बाहुबली के बेटे के पास न कोई मकान और न हथियार, पत्नी से भी कम कमाते हैं जदयू प्रत्याशी

जागरण संवाददाता, औरंगाबाद। नबीनगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे जदयू प्रत्याशी और सांसद लवली आनंद के पुत्र चेतन आनंद की तुलना में उनकी पत्नी डॉ. आयुषी सिंह की आमदनी अधिक है। नामांकन के दौरान दिए गए शपथ पत्र के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में चेतन आनंद की आय 6 लाख 96 हजार रुपये रही, जबकि उनकी पत्नी की आय 8 लाख 26 हजार रुपये थी। पिछले वर्षों में चेतन आनंद की आय 2023-24 में 4 लाख 74 हजार, 2022-23 में 4 लाख 75 हजार और 2021-22 में 4 लाख 90 हजार रुपये थी। वहीं डॉ. आयुषी सिंह की आय 2023-24 में 9 लाख 31 हजार और 2022-23 में 4 लाख 76 हजार रुपये रही।

शपथ पत्र के अनुसार, चेतन आनंद के खिलाफ दो प्राथमिकी है। एक वर्ष 2021 में पटना के कोतवाली थाने में और दूसरी वर्ष 2025 में फुलवारी शरीफ थाना में प्राथमिकी हुई है। दोनों मामले न्यायालय में लंबित हैं और किसी में भी किसी न्यायालय से दोष सिद्ध नहीं हुए हैं।

संपत्ति विवरण के अनुसार चेतन आनंद के पास कुल 96 लाख 89 हजार रुपये मूल्य की संपत्ति है। उनके नाम एसबीआई नई दिल्ली में 2,10,642 रुपये जमा है। 4,25,476 रुपये का बांड, 62,044 रुपये का एलआईसी और 36 लाख 27 हजार रुपये मूल्य का सोना है। इसके अलावा दो कार भी है।