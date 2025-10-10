औरंगाबाद में बड़ा हादसा, सोन नदी में नाव पलटने से 22 लोग डूबे; एक का शव बरामद

नाव पलटने से उस पर सवार 22 ग्रामीण सोन नदी में डूब गए। 14 महिलाओं समेत 16 को सकुशल बचा लिया गया। ग्रामीणों ने बताया कि बड़ेम गांव निवासी सलीम अंसारी की 21 वर्षीय पुत्री तमन्ना परवीन का शव बरामद किया गया है।

एक का शव बरामद किया गया है। पांच की तलाश में अधिकारियों के साथ गोताखोर लगे हैं। नाव पर कुल 20 महिला समेत 22 ग्रामीण सवार थे। सभी नाव से सोन नदी पार कर सोन डिला जा रहे थे।

संवाद सूत्र, नबीनगर (औरंगाबाद)। औरंगाबाद के नबीनगर प्रखंड के बडे़म थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर गांव के सामने शुक्रवार को नाव पलटने से उस पर सवार छह महिलाएं लापता हो गई।

पांच महिलाएं लापता हैं जिनकी खोजबीन ग्रामीणों के द्वारा की जा रही है। घटनास्थल पर बीडीओ अरुण कुमार सिंह, सीओ निकहत परवीन, आपदा प्रभारी अंतरा कुमारी, बड़ेम थानाध्यक्ष अमरजीत चौधरी, एनटीपीसी खैरा थानाध्यक्ष परमजीत कुमार मंडल कैंप किए हैं।

बीडीओ ने बताया कि घटनास्थल पर एसडीओ संतन कुमार सिंह, सीडीपीओ संजय कुमार पांडेय पहुंच चुके हैं। कुछ देर में डीएम श्रीकांत शास्त्री पहुंच रहे हैं। एनडीआरएफ एवं एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया है।

