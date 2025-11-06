Bihar Chunav 2025: चिराग का राजद पर हमला, अपने एमवाई समीकरण का समझाया मतलब
लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रमुख चिराग पासवान ने राजद के एमवाई समीकरण पर कटाक्ष करते हुए अपना एमवाई समीकरण समझाया। उन्होंने कहा कि राजद सिर्फ मुस्लिम और यादवों की बात करती है, जबकि उनका एमवाई समीकरण 'मां' और 'युवा' को दर्शाता है। चिराग ने राजद पर बिहार को लूटने का आरोप लगाया और विकास का वादा किया। बिहार चुनाव 2025 को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज है।
संवाद सूत्र, ओबरा (औरंगाबाद)। Bihar Assembly Elections 2025: लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने राजद एवं कांग्रेस पर जमकर हमला बोला।
उन्होंने कहा कि राजद पूरी तरह परिवार की पार्टी है। दावा किया कि एक बार फिर बिहार में प्रचंड बहुमत से एनडीए की सरकार बनने जा रही है।
वे ओबरा प्रखंड के हाई स्कूल के खेल मैदान में गुरुवार को एनडीए प्रत्याशी डा. प्रकाश चंद्रा के समर्थन में चुनावी सभा में बोल रहे थे। कहा कि चिराग एवं प्रकाश दोनों मिलकर ओबरा का विकास करेंगे।
राजद व कांग्रेस ने मुसलमानों को किया बदहाल
सभी लोगों को साथ लेकर जात-पात से ऊपर उठकर एनडीए सरकार आगे की ओर अग्रसर हो रही है। कांग्रेस एवं राजद ने मुसलमानों को बदहाली की स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है।
चिराग ने कहा कि एमवाई की समीकरण की बात राजद एवं कांग्रेस करती है, लेकिन परिवारवाद से वे ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। मेरे एमवाई की समीकरण एम से महिला एवं वाई से युवा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकल्प लिया है कि 2047 तक विकसित देश बनाना है। इसके लिए बिहार में एनडीए सरकार को लाना सुनिश्चित करना है। तभी जाकर हमारा राज्य जिला, प्रखंड एवं पंचायत विकसित होगा।
बिहार में डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है। एनडीए के प्रत्याशी प्रकाश चंद्रा कि जीत सुनिश्चित होती है तो ओबरा में एक विकास की नई रेखा खींची जाएगी। यहां उद्योग की स्थापना होगी। ग गयो
प्रत्याशी प्रकाश चंद्र ने कहा कि हमने जन सेवक के रूप जनता का सेवा कर जन-जन में छाप छोड़ा है। हर परिस्थिति में जात-पात से ऊपर उठकर खड़ा रहा है। मेरा ओबरा में पांच नहीं छह गठबंधन है जिसमें एक जनता की गठबंधन शामिल हैं।
हम सभी जाति धर्म को साथ लेकर चलने वाले हैं। अगर जनता हमें मौका देती है तो ओबरा में विकास की गंगा बहेगी।
