    Bihar Election 2025: घर-घर पहुंची ‘बैलट बिटिया, हर दिल में जगाया मतदान का जज्बा

    By Shubham Kumar SinghEdited By: Radha Krishna
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 03:52 PM (IST)

    औरंगाबाद जिले में 11 नवंबर 2025 को होने वाले मतदान के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। स्वीप कार्यक्रम के तहत, 'बैलट बिटिया' स्टीकर और नारों के माध्यम से लोगों को मतदान के महत्व के बारे में बताया जा रहा है। विकास मित्रों और सेविकाओं ने घर-घर जाकर मतदाताओं को जागरूक किया, जिससे लोकतंत्र में उनकी भागीदारी बढ़ सके। इस पहल से जिले में मतदान के प्रति उत्साह का माहौल है।

    हर दिल में जगाया मतदान का जज्बा

    जागरण संवाददाता, औरंगाबाद। जिले में 11 नवंबर 2025 को होने वाले मतदान को लेकर मतदाता जागरूकता का अभियान जोर-शोर से चलाया जा रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीएम श्रीकांत शास्त्री के निर्देशन में स्वीप (SVEEP) कार्यक्रम के अंतर्गत व्यापक डोर-टू-डोर अभियान चलाया गया, जिसमें विकास मित्रों, आंगनवाड़ी सेविकाओं, जीविका दीदियों और टोला सेवकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

    अभियान के दौरान नागरिकों से संवाद स्थापित कर उन्हें मतदान के महत्व और अपने मताधिकार के प्रयोग की अपील की गई।

    इस पहल में ‘बैलट बिटिया’ नामक स्टीकर और बैज घरों, दीवारों तथा सड़कों के आसपास लगाए गए, ताकि लोग जब अपने घरों से बाहर निकलें तो मतदान की तिथि और उसके महत्व की याद बनी रहे।

    इस दृश्य अपील ने नागरिकों में मतदान के प्रति निरंतर जागरूकता और उत्साह का माहौल तैयार किया।

    ग्रामीण महिलाओं और युवाओं ने सामूहिक रूप से “मेरा वोट, मेरा अधिकार” का नारा बुलंद किया, जिससे लोकतंत्र के इस महापर्व में अधिक से अधिक भागीदारी की प्रेरणा मिली।

    अभियान का लक्ष्य समाज के हर वर्ग, विशेषकर महिलाओं, प्रथम मतदाताओं और वंचित समुदायों तक मतदान का संदेश पहुंचाना और एक सशक्त लोकतांत्रिक वातावरण का निर्माण करना रहा।

    जिला निर्वाचन कार्यालय, औरंगाबाद ने इस अभियान को इस तरह से संचालित किया कि हर घर और हर व्यक्ति तक मतदान की सूचना और जागरूकता पहुंचे।

    अभियान में भाग लेने वाले विकास मित्रों और सेविकाओं ने कहा कि घर-घर जाकर मतदाताओं को जागरूक करना लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

    स्वीप कार्यक्रम के तहत चलाए जा रहे इस अभियान से यह स्पष्ट संदेश गया कि मतदान सिर्फ अधिकार नहीं, बल्कि नागरिकों की जिम्मेदारी भी है।

    औरंगाबाद जिले में इस पहल ने ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में मतदान के प्रति उत्साह और विश्वास पैदा किया है, जिससे चुनाव में अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने की उम्मीद जगी है।