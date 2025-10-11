औरंगाबाद में NDA की महागठबंधन के किले में सेंध की कोशिश, एकजुटता बनेगी जीत की चाबी

सनोज पांडेय, औरंगाबाद। महागठबंधन की स्थिति इस समय काफी मजबूत नजर आ रही है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) में आपसी खींचतान का लाभ महागठबंधन के नेताओं को मिल रहा है। वर्तमान में, औरंगाबाद की सभी छह विधानसभा सीटों पर महागठबंधन का कब्जा है, साथ ही औरंगाबाद और काराकाट लोकसभा भी महागठबंधन के अधीन है। आगामी विधानसभा चुनाव में राजग का केंद्रीय और राज्य नेतृत्व महागठबंधन को घेरने की रणनीति बना रहा है।

सभी सीटों पर जीत के दावे के साथ नेताओं ने अपनी रणनीति तैयार की है। यदि एनडीए एकजुट रहता है, तो इस बार परिणाम बदलते हुए नजर आ सकते हैं। महागठबंधन के सांसद और विधायकों के कारण उनका विरोध भी बढ़ रहा है। कई विधायकों के खिलाफ मतदाता खुलकर अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं। औरंगाबाद और कुटुंबा सुरक्षित विधानसभा सीट पर कांग्रेस का कब्जा है। रफीगंज, गोह, ओबरा और नबीनगर से राजद के विधायक हैं। यहां सीटों में कोई परिवर्तन नहीं होने की संभावना है। कांग्रेस दो सीटों पर और राजद चार सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। कुटुंबा सुरक्षित विधानसभा सीट इस बार विशेष महत्व रखती है, क्योंकि यहां से विधायक राजेश कुमार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं और वे दो बार से विधायक रहे हैं। लोकसभा चुनाव में महागठबंधन के प्रत्याशी अभय कुशवाहा को 22 हजार से अधिक मतों से बढ़त दिलाई थी।

औरंगाबाद से कांग्रेस के आनंद शंकर सिंह विधायक हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि भाजपा नेताओं के सहयोग से वे दो बार विधायक बने हैं। अंदरखाने की राजनीति में भाजपा के प्रत्याशी रामाधार सिंह के खिलाफ उनकी मदद की गई, जिसके कारण वे विधायक बने। वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में कड़ी टक्कर के बीच मात्र 2,243 मतों से चुनाव जीते थे। इस बार उनके लिए परीक्षा की घड़ी है, क्योंकि भाजपा नेता उनसे नाराज चल रहे हैं। वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में गोह से राजग प्रत्याशी मनोज शर्मा की हार का कारण राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के उम्मीदवार डॉ. रणविजय कुमार रहे थे। इस चुनाव में मनोज को 45,792 और रणविजय को 44,050 मत मिले थे। इसी प्रकार, नबीनगर विधानसभा क्षेत्र में राजग प्रत्याशी वीरेंद्र कुमार सिंह राजद के विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू से हार गए थे। रालोसपा के धर्मेंद्र कुमार को 23,490 मत मिले थे, जबकि उनकी हार 20,121 मतों से हुई थी।