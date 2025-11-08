Language
    'बीजेपी नौकरी छीनने वाली पार्टी', अखिलेश बोले- 'तेजस्वी की सरकार बनी तो युवाओं को मिलेगा लैपटॉप'

    By Anil Kumar Mishra Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 12:12 AM (IST)

    अखिलेश यादव ने बीजेपी को नौकरी छीनने वाली पार्टी बताया और युवाओं को लैपटॉप देने का वादा किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार युवाओं को रोजगार देने में विफल रही है और महागठबंधन की सरकार बनने पर युवाओं को बेहतर अवसर मिलेंगे।

    बीजेपी नौकरी छीनने वाली पार्टी, युवाओं को मिलेगा लैपटॉप: अखिलेश यादव। फोटो जागरण

    संवाद सूत्र, रफीगंज (औरंगाबाद)। रानी ब्रजराज उच्च विद्यालय मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा नौकरी छिनने वाली पार्टी है।

    उन्होंने कहा कि भाजपा के शासन में महंगाई अपने चरम पर पहुंच गई है और अमेरिका भारत के खिलाफ खड़ा है। उन्होंने लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में अयोध्या सहित कई स्थानों पर भाजपा को हराने का दावा किया।

    अखिलेश यादव ने युवाओं को आश्वासन दिया कि बिहार में भविष्य बनाने के लिए उन्हें लैपटॉप मिलेगा। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव की सरकार बनने पर बिहार में बदलाव निश्चित है।

    यहां सामाजिक न्याय और रोजगार की नई शुरुआत होगी। उन्होंने बिहार में सुशासन की कमी को उजागर करते हुए कहा कि वर्तमान में दुशासन की सरकार चल रही है। मोकामा की घटना को निंदनीय बताते हुए उन्होंने कहा कि जनता ने बदलाव का मन बना लिया है।

    भाजपा पर निशाना साधते हुए अखिलेश ने कहा कि यह पार्टी केवल इस्तेमाल करने वाली है। किसानों की आय दोगुनी करने का वादा झूठा साबित हुआ है और युवाओं को रोजगार नहीं मिला। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ने बिहार में नौकरी देने की प्रक्रिया शुरू की है, जबकि भाजपा के एजेंडे में रोजगार देना कभी नहीं रहा।

    रफीगंज से राजद प्रत्याशी डॉ. गुलाम शाहिद विद्वान हैं और उनके कार्यकाल में क्षेत्र का विकास होगा। उन्होंने कहा कि यदि तेजस्वी मुख्यमंत्री बनते हैं, तो बिहार में रोजगार, शिक्षा और सामाजिक न्याय को प्राथमिकता दी जाएगी।

    महागठबंधन की सरकार बनने पर जीविका समूह को 30 हजार रुपये, वृद्धापेंशन 2500 रुपये और गरीब परिवारों को 500 रुपये में सिलेंडर मिलेगा। अखिलेश यादव ने कहा कि बिहार में खुशहाली का समय आने वाला है।

    राजद प्रत्याशी डॉ. गुलाम शाहिद ने कहा कि हम वादों में नहीं, काम में विश्वास रखते हैं। रफीगंज शहर का विकास स्पष्ट है। सभा का संचालन बौर पंचायत के पैक्स अध्यक्ष और सीपीआई नेता रामस्वरूप यादव ने किया।

    इस अवसर पर राजद नेता कौलेश्वर यादव, शंकर यादव, रणविजय यादव, प्रखंड अध्यक्ष विक्की यादव, संजय यादव, डा. संजय यादव और अरविंद यादव भी उपस्थित रहे।