Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Park in Bihar: औरंगाबाद की विष्णुपुर पहाड़ी पर 25 एकड़ क्षेत्र में बनेगा पार्क, वन विभाग ने भेजा प्रस्ताव

    By Manish Kumar Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 12:21 PM (IST)

    बिहार के औरंगाबाद में विष्णुपुर पहाड़ी पर 25 एकड़ में एक पार्क का निर्माण किया जाएगा। इस पार्क का नाम देवार्क रखा जाएगा। यह परियोजना क्षेत्र में पर्यट ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    विष्णुपुर पहाड़ी को आकर्षक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की तैयारी

    जागरण संवाददाता, औरंगाबाद। देव प्रखंड स्थित विष्णुपुर पहाड़ी को आकर्षक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की तैयारी शुरू हो गई है। वन विभाग ने पहाड़ी पर लगभग 25 एकड़ में आधुनिक पार्क बनाने का प्रस्ताव तैयार किया है, जिसका नाम ‘देवार्क’ रखा जाएगा। विभाग के रेंजर मनोज कुमार मिश्रा ने बताया कि प्रस्ताव पारित होने के बाद निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पार्क में कई प्रजाति के पौधे और रंग-बिरंगे फूल लगाए जाएंगे, ताकि क्षेत्र और आकर्षक तथा हराभरा दिखे। पार्क में साइक्लिंग की व्यवस्था भी की जाएगी। पौधों और फूलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पहाड़ के चारों ओर घेराबंदी की जाएगी। वर्तमान में भी विष्णुपुर पहाड़ी अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए जानी जाती है, ऐसे में पार्क बनने से यहां पर्यटन को नई पहचान मिलने की उम्मीद है।

    तत्कालीन विधायक आनंद शंकर द्वारा जिला बीस सूत्री समिति में उठाई गई मांग के बाद विभाग ने इस परियोजना को आगे बढ़ाया है। इससे पहले वन विभाग देव के पवई पहाड़ को पार्क के रूप में विकसित कर चुका है, जहां एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक जाने के लिए जीप लाइन की सुविधा उपलब्ध है।

    यह पार्क प्रतिदिन 15 से 20 हजार रुपये तक की आय दे रहा है। इसी को देखते हुए विष्णुपुर पहाड़ी को भी पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही सदर प्रखंड के जीटी रोड किनारे स्थित कनबेहरी पहाड़ को भी पर्यटन के तहत विकसित करने की योजना है।

    कनेबहरी गांव के पास स्थित तालाब पर हर वर्ष बड़ी संख्या में तीर्थयात्री और पर्यटक ठहरते हैं और हरियाली से भरे इस पहाड़ की ओर घूमने जाते हैं। वन विभाग ने इस पहाड़ी को पूरी तरह हरा-भरा रूप प्रदान किया है। नई परियोजनाओं से जिले में पर्यटन को नया आयाम मिलने की उम्मीद व्यक्त की जा रही है।