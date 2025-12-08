औरंगाबाद में संदिग्ध परिस्थितियों में भाई-बहन की मौत, जहरीला खाद्य पदार्थ या हत्या? पुलिस कई बिंदुओं पर जांच में जुटी

जागरण संवाददाता, औरंगाबाद। खुदवां थाना क्षेत्र के पथरा गांव में सोमवार को जहरीला खाद्य पदार्थ खाने से एक ही परिवार के दो मासूम बच्चों 6 वर्षीय दिव्यांश कुमार और 8 माह की अंशिका कुमारी की मौत हो गई। अचानक हुई इस हृदयविदारक घटना से पूरे गांव में शोक फैल गया है, जबकि पुलिस कई बिंदुओं पर जांच कर रही है।

रविवार शाम दोनों बच्चों की हालत अचानक बिगड़ गई थी। परिजनों और ग्रामीणों ने तत्काळ उन्हें दाउदनगर अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन स्थिति गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उन्हें गया मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया। हालांकि, रास्ते में ही दोनों ने दम तोड़ दिया।

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घर में मौजूद मां से पूछताछ की। प्रारंभिक पूछताछ में मां ने बताया कि बच्चों ने जहरीला लड्डू खा लिया था, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ी। लेकिन बाद में मां के बयान में बदलाव आने से पुलिस को संदेह हो गया कि क्या मौत वास्तव में जहरीला खाद्य पदार्थ खाने से हुई या फिर इसके पीछे कोई और वजह है।

पुलिस ने आसपास के ग्रामीणों से भी पूछताछ की है। दाउदनगर एसडीपीओ अशोक दास ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल टीम को बुलाकर वैज्ञानिक जांच कराई गई है। घर से मिले सामान और खाने के अवशेषों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। दोनों शवों का पोस्टमॉर्टम कराया गया है और पुलिस थाना में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई कर रही है। मामले की जांच के दौरान पुलिस इस संभावना की भी पड़ताल कर रही है कि कहीं बच्चों को जहरीला पदार्थ खिलाकर हत्या तो नहीं की गई। घटना के समय बच्चों के पिता बाहर नौकरी पर थे, जबकि सास और ससुर मजदूरी करने गए थे।