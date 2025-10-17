औरंगाबाद में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई, माओवादी ठिकाने से बरामद किया आईईडी और डेटोनेटर
औरंगाबाद में सुरक्षा बलों ने माओवादियों के एक ठिकाने पर बड़ी कार्रवाई की। इस कार्रवाई में आईईडी और डेटोनेटर बरामद किए गए। यह अभियान नक्सलियों की गतिविधियों को रोकने के लिए चलाया जा रहा है। सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की है, जिससे एक बड़ी साजिश नाकाम हो गई। इलाके में तलाशी अभियान जारी है।
जागरण संवाददाता, औरंगाबाद। माओवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से जिला पुलिस, सीआरपीएफ व एसटीएफ की संयुक्त टीम द्वारा लगातार सर्च आपरेशन चलाया जा रहा है। शुक्रवार को संयुक्त टीम ने मदनपुर थाना क्षेत्र के पचरूखिया एवं लंगुराही स्थित पहाड़ी के जंगल में अभियान चलाया।
अभियान के दौरान कियारी पहाड़ी स्थित एक गुफा से दो शक्तिशाली इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आइईडी) जिसका वजन लगभग 2.5 किलोग्राम, 35 डेटोनेटर और करीब 200 फीट कोडेक्स वायर बरामद किया गया।
बरामद विस्फोटक सामग्री को बम निरोधक दस्ता द्वारा मौके पर ही सुरक्षात्मक ढंग से निष्क्रिय कर दिया गया, जिससे किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई।
एसपी अम्बरीष राहुल ने बताया कि बरामद सामग्री माओवादियों के द्वारा पूर्व में ही छिपाकर रखा गया था। पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई से माओवादियों की साजिश नाकाम हो गई।
अधिकारियों ने बताया कि पचरुखिया और लंगुराही के जंगल में लगातार चलाई जा रही सर्च अभियान में बरामद हो रही विस्फोटक सामग्रियों से माओवादियों का मनोबल काफी हद तक कमजोर हुआ है।
बताया गया कि जिले में माओवादी गतिविधियों पर पूर्ण नियंत्रण हेतु जिला पुलिस और केंद्रीय बलों की संयुक्त कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी।
