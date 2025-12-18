औरंगाबाद में 4.59 करोड़ की लागत से 5 सड़कों का होगा कायाकल्प, टेंडर प्रक्रिया शुरू

जागरण संवाददाता, औरंगाबाद। शहर के बदहाल हो चुकी महत्वपूर्ण पांच सड़कों का अब कायाकल्प होने वाला है। टिकरी रोड़, नावाडीह, श्रीकृष्णनगर, कुशावाहा नगर, बाईपास, योद्धा बिगहा की सड़क दुरूस्त होगी। सड़कों के निर्माण के लिए प्राक्कलन बनाकर निविदा की प्रक्रिया शुरू की गई है। निविदा प्रक्रिया पूर्ण होते ही सड़कों का निर्माण निर्धारित समय में पूरा किया जाएगा। एनएच-139 डाल्टेनगंज पथ मिशन स्कूल मोड़ बाईपास से मिशन स्कूल होते हुए साईं अपार्टमेंट की ओर जाने वाली महत्वपूर्ण सड़क की बदहाली दूर होगी। यह सड़क बदहाल हो चुकी है। सड़क का निर्माण दो भागों में बांट कर किया जाएगा।

दोनों भागों के निर्माण पर करीब एक करोड़ 29 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा भी अन्य महत्वपूर्ण सड़कें जो बदहाल हो चुकी हैं उन्हें दुरूस्त करने के लिए नगर परिषद करोड़ों रुपये खर्च करेंगी। शहर के पांच महत्वपूर्ण सड़कों का कायाकल्प होगा जिस पर 4 करोड़ 59 लाख से अधिक की राशि खर्च की जाएगी। धर्मशाला के पास मार्केट के ऊपरी तल पर मार्केट का निर्माण होगा। सड़कों का होना है कायाकल्प शहर के नावाडीह मुहल्ला में फेसर रोड से प्राथमिक विद्यालय होते हुए कुशवाहा नगर पथ तक 78 लाख 46 हजार से पीसीसी पथ का निर्माण कराया जाएगा। यह महत्वपूर्ण सड़क है। इसके निर्माण होने से नावाडीह, कुशवाहा नगर एवं श्रीकृष्ण नगर मुहल्ला के लोगों को लाभ मिलेगा।