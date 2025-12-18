Language
    औरंगाबाद में 4.59 करोड़ की लागत से 5 सड़कों का होगा कायाकल्प, टेंडर प्रक्रिया शुरू

    By Niraj Kumar Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 01:37 PM (IST)

    औरंगाबाद शहर की पांच महत्वपूर्ण सड़कों का कायाकल्प होने वाला है। इन सड़कों के निर्माण पर 4.59 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। शहर के टिकरी रोड़, नावाडीह, ...और पढ़ें

    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरम)

    जागरण संवाददाता, औरंगाबाद। शहर के बदहाल हो चुकी महत्वपूर्ण पांच सड़कों का अब कायाकल्प होने वाला है। टिकरी रोड़, नावाडीह, श्रीकृष्णनगर, कुशावाहा नगर, बाईपास, योद्धा बिगहा की सड़क दुरूस्त होगी।

    सड़कों के निर्माण के लिए प्राक्कलन बनाकर निविदा की प्रक्रिया शुरू की गई है। निविदा प्रक्रिया पूर्ण होते ही सड़कों का निर्माण निर्धारित समय में पूरा किया जाएगा।

    एनएच-139 डाल्टेनगंज पथ मिशन स्कूल मोड़ बाईपास से मिशन स्कूल होते हुए साईं अपार्टमेंट की ओर जाने वाली महत्वपूर्ण सड़क की बदहाली दूर होगी। यह सड़क बदहाल हो चुकी है। सड़क का निर्माण दो भागों में बांट कर किया जाएगा।

    दोनों भागों के निर्माण पर करीब एक करोड़ 29 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा भी अन्य महत्वपूर्ण सड़कें जो बदहाल हो चुकी हैं उन्हें दुरूस्त करने के लिए नगर परिषद करोड़ों रुपये खर्च करेंगी।

    शहर के पांच महत्वपूर्ण सड़कों का कायाकल्प होगा जिस पर 4 करोड़ 59 लाख से अधिक की राशि खर्च की जाएगी। धर्मशाला के पास मार्केट के ऊपरी तल पर मार्केट का निर्माण होगा।

    सड़कों का होना है कायाकल्प

    शहर के नावाडीह मुहल्ला में फेसर रोड से प्राथमिक विद्यालय होते हुए कुशवाहा नगर पथ तक 78 लाख 46 हजार से पीसीसी पथ का निर्माण कराया जाएगा। यह महत्वपूर्ण सड़क है। इसके निर्माण होने से नावाडीह, कुशवाहा नगर एवं श्रीकृष्ण नगर मुहल्ला के लोगों को लाभ मिलेगा।

    इसके अलावा 1 करोड़ 30 लाख 53 हजार की लागत से शाहपुर में राकेश कुमार सिंह पप्पू के बाउंड्री से बिंदु आरा मशीन टिकरी रोड तक पथ, आरसीसी नाला एवं आरसीसी स्लैब का निर्माण कराया जाएगा।

    न्यू बाल बिहार स्कूल से लेकर मिशन स्कूल होते हुए साईं आपर्टमेंट पीसीसी पथ का निर्माण 64 लाख से अधिक राशि से निर्माण कराया जाएगा।

    इसी सड़क का एक भाग एनएच 139 डाल्टेनगंज पथ से गायत्री मंदिर होते हुए न्यू बाल बिहार स्कूल तक 65 लाख 57 हजार की लागत से पीसीस पथ का निर्माण कराया जाएगा।

    पुरानी जीटी रोड जमा मस्जिद से टिकरी मोड़ तक 51 लाख 27 हजार की लागत से पेवर्स ब्लाक पथ का निर्माण कराया जाएगा। टिकरी रोड से योद्धा नगर सड़क का निर्माण 69 लाख 40 हजार की लागत से किया जाएगा।