Aurangabad News: देव में फोरलेन और रिंग रोड का होगा निर्माण, रफीगंज में बाईपास कंस्ट्रक्शन को मंजूरी

जागरण संवाददाता, औरंगाबाद। विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद विकास कार्यों की रफ्तार तेज होने लगी है। इंजीनियरिंग विभागों के अधिकारी अपने लंबित प्रोजेक्टों को आगे बढ़ाने में जुटे हैं। इसी क्रम में पथ निर्माण विभाग ने रुके हुए सड़कों के निर्माण कार्य को पटरी पर लाना शुरू कर दिया है।

विभागीय अधिकारियों के अनुसार देव में फोरलेन, रिंग रोड और रफीगंज में बाईपास निर्माण के कार्य को प्राथमिकता सूची में रखा गया है। तीनों कार्य की निविदा प्रक्रिया अंतिम चरण में है। बताया गया कि देव में प्रस्तावित फोरलेन सड़क का निर्माण सूर्यकुंड तालाब से होकर निर्माणाधीन स्टेट हाईवे 101 तक किया जाएगा। लगभग एक किलोमीटर लंबी सड़क पर करीब 106 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। यह पूरी तरह ग्रीनफील्ड परियोजना होगी, जिसमें जमीन का पूर्ण अधिग्रहण किया जाएगा।

सड़क के बीच में डिवाइडर बनाया जाएगा तथा डिवाइडर पर स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी। विभाग ने नौ माह के अंदर सड़क को तैयार करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। वर्तमान में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी है। इसी तरह देव रिंग रोड निर्माण की निविदा भी निष्पादन के अंतिम चरण में है। करीब साढ़े आठ किलोमीटर लंबी रिंग रोड के निर्माण पर 46 करोड़ 61 लाख रुपये खर्च होंगे। परियोजना का कार्य 18 माह में पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। फोरलेन और रिंग रोड निर्माण से छठ व्रत के दौरान देव आने वाले श्रद्धालुओं और प्रखंड के ग्रामीणों को सुगम यातायात सुविधा मिलेगी।

रफीगंज में बाईपास निर्माण के लिए निविदा की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। लगभग आठ किलोमीटर लंबी बाईपास सड़क 37 करोड़ 91 लाख रुपये की लागत से बनाई जाएगी जिसे 18 माह में पूरा करना प्रस्तावित है। बाईपास निर्माण से रफीगंज शहर में लगने वाली जाम की समस्या में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।