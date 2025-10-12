औरंगाबाद में सड़क हादसों हर दिन 1-2 मौतें, तेज रफ्तार और ओवरटेकिंग बनीं मुख्य वजह
औरंगाबाद जिले में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में चिंताजनक वृद्धि हुई है। सितंबर 2025 में 25 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक घायल हो गए। अधिकतर दुर्घटनाएं तेज रफ्तार और ओवरटेकिंग के कारण हो रही हैं। प्रशासन द्वारा 17 ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए हैं और वाहन चालकों को जागरूक किया जा रहा है।
जागरण संवाददाता, औरंगाबाद। जिले में सड़क हादसे बढ़ गए हैं। प्रतिदिन हादसे हो रहे हैं। यात्रियों की मौत हो रही है। घायल हो रहे हैं। सड़क दुर्घटना का यह आंकड़ा चिंताजनक स्थिति को प्रदर्शित कर रहा है। औसतन प्रतिदिन एक से दो लोगों की मौत दुर्घटना में होती है।
आंकड़ों पर नजर डालें तो वर्ष 2025 के सितंबर के 30 दिनों में 25 यात्रियों की मौत दुर्घटना में हुई है। 70 से अधिक यात्री दुर्घटना में घायल हुए हैं। 26 यात्रियों की स्थिति गंभीर रहने के कारण बाहर रेफर किया गया है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जीटी रोड रायपुरा मोड़ के पास युवक की मौत हो गई थी।
कुल 17 ब्लैक स्पॉट चिन्हित
वहीं एक अक्टूबर को ओबरा थाना क्षेत्र के औरंगाबाद-पटना मुख्य पथ देवकली गांव के समीप ट्रक से कुचलकर बाइक सवार युवक की मौत हो गई थी। इसके अलावा अन्य दुर्घटनाएं हुई है। अधिकतर दुर्घटनाएं ओवरटेकिंग एवं तेज रफ्तार के कारण हो रही है।
तेज रफ्तार व ओवरटेक के कहर से जीवन समाप्त हो रही है। अधिक दुर्घटनाएं ब्लैक स्पाट पर हुई थी। विभाग के द्वारा 11 प्रखंडों में कुल 17 ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए हैं।
नगर थाना क्षेत्र के जसोइया मोड़, फारम मोड़ व महाराणा प्रताप चौक, मुफस्सिल के ओरा पुल व चतरा मोड़, मदनपुर के मदनपुर बाजार, दर्जी बिगहा, शिवगंज, ओबरा के कारा मोड़, अरंडा, शंकरपुर, कुटुंबा के एरका, दाउदनगर के जिनोरिया, गोह के बाजार वर्मा, बारुण के ब्लाक मोड़, गेमन पुल एवं रिसियप के दोमुहान को ब्लैक स्पॉट है।
घटना के बाद स्वजनों के घरों में कोहराम मच जाता है। मां की गोद सुनी हो रही है। पत्नी का सिंदूर उजड़ रहा है।
जिला परिवहन पदाधिकारी सुनंदा कुमारी ने बताया कि परिवहन विभाग के द्वारा वाहन जांच किया जाता है। हेलमेट लगाकर बाइक चलाने का आग्रह किया जाता है। अधिकांश दुर्घटना में बाइक चालक द्वारा हेलमेट न पहनने का मामला प्रकाश में आता है। आमजन को परिवहन विभाग के द्वारा जागरूक किया जा रहा है। कई जगहों पर तेज रफ्तार में वाहन न चलाने का बोर्ड लगाया गया है। तेज रफ्तार में वाहन चलाने वाले चालकों से प्रतिदिन जुर्माना वसूली की जा रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।