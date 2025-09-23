औरंगाबाद में भीषण सड़क हादसा, जीटी रोड पर ट्रक और टेम्पो की जोरदार भिड़ंत; तीन लोगों की मौत

औरंगाबाद के बारुण थाना क्षेत्र में जीटी रोड पर ट्रक और टेम्पो की टक्कर में तीन लोगों की मौत हो गई और छह घायल हो गए। मृतक सासाराम के रहने वाले थे और महुआधाम जा रहे थे। घायलों को बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

जागरण संवाददाता, औरंगाबाद। औरंगाबाद के बारुण थाना क्षेत्र के जीटी रोड मुंशी बिगहा गांव के समीप ट्रक ने टेंपो में टक्कर मार दी। दुर्घटना में तीन यात्रियों की मौत हो गई जबकि छह यात्री गंभीर रुप से घायल हो गए।

मृतकों में रोहतास जिले के सासाराम थाना क्षेत्र के सागर आठवां गांव निवासी केशव विंद की पत्नी फुलेश्वरी देवी, शिवसागर थाना क्षेत्र के उसहर गांव निवासी उमा शंकर की पत्नी सीता देवी एवं चेनारी थाना क्षेत्र के सिमरी गांव निवासी नन्हक देवी शामिल हैं।

गंभीर रुप से घायल इतरवा देवी, सीताराम शाह, मालती देवी, सविता देवी, नीलम देवी समेत दो अन्य का उपचार सदर अस्पताल में किया गया। स्थिति को गंभीर देखते हुए चिकित्सक ने सभी घायलों को बेहतर उपचार के लिए बाहर रेफर कर दिया। बताया जाता है कि सभी सासाराम से टेंपो द्वारा औरंगाबाद जिला अंतर्गत कुटुंबा थाना क्षेत्र के महुआधाम जा रहे थे। इसी बीच मुंशी बिगहा गांव के समीप ट्रक ने टेंपो में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि काफी दूर तक दुर्घटना की आवाज गई। घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई। स्थानीय ग्रामीणों ने सभी को उपचार के लिए सदर अस्पताल भेजा।