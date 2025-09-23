Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    औरंगाबाद में भीषण सड़क हादसा, जीटी रोड पर ट्रक और टेम्पो की जोरदार भिड़ंत; तीन लोगों की मौत

    By sanoj pandey Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 10:38 PM (IST)

    औरंगाबाद के बारुण थाना क्षेत्र में जीटी रोड पर ट्रक और टेम्पो की टक्कर में तीन लोगों की मौत हो गई और छह घायल हो गए। मृतक सासाराम के रहने वाले थे और महुआधाम जा रहे थे। घायलों को बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image
    घायलों का अस्पताल में चल रहा इलाज। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, औरंगाबाद। औरंगाबाद के बारुण थाना क्षेत्र के जीटी रोड मुंशी बिगहा गांव के समीप ट्रक ने टेंपो में टक्कर मार दी। दुर्घटना में तीन यात्रियों की मौत हो गई जबकि छह यात्री गंभीर रुप से घायल हो गए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मृतकों में रोहतास जिले के सासाराम थाना क्षेत्र के सागर आठवां गांव निवासी केशव विंद की पत्नी फुलेश्वरी देवी, शिवसागर थाना क्षेत्र के उसहर गांव निवासी उमा शंकर की पत्नी सीता देवी एवं चेनारी थाना क्षेत्र के सिमरी गांव निवासी नन्हक देवी शामिल हैं।

    गंभीर रुप से घायल इतरवा देवी, सीताराम शाह, मालती देवी, सविता देवी, नीलम देवी समेत दो अन्य का उपचार सदर अस्पताल में किया गया।

    स्थिति को गंभीर देखते हुए चिकित्सक ने सभी घायलों को बेहतर उपचार के लिए बाहर रेफर कर दिया। बताया जाता है कि सभी सासाराम से टेंपो द्वारा औरंगाबाद जिला अंतर्गत कुटुंबा थाना क्षेत्र के महुआधाम जा रहे थे।

    इसी बीच मुंशी बिगहा गांव के समीप ट्रक ने टेंपो में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि काफी दूर तक दुर्घटना की आवाज गई। घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई। स्थानीय ग्रामीणों ने सभी को उपचार के लिए सदर अस्पताल भेजा।

    सदर अस्पताल में चिकित्सक ने फुलेश्वरी देवी, सीता देवी एवं नन्हक देवी को मृत घोषित कर दिया। घटना की खबर सुनकर सदर अस्पताल पहुंचे स्वजन चित्कार मारकर रोने लगे।

    कांग्रेस नेता शाहनवाज रहमान उर्फ सल्लू खान ने सभी घायलों को सदर अस्पताल में उपचार करवाया। एंबुलेंस उपलब्ध करा सभी घायल को बाहर रेफर करने में सहयोग किया।

    बारुण थानाध्यक्ष रंजीत कुमार ने बताया कि जीटी रोड पर दो वाहनों की टक्कर हुई है। तीन की मौत हुई है। अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। घटना की जांच की जा रही है।