    Aurangabad Accident: भाई की ससुराल के रास्‍ते में खड़ा था काल, रोशनी के उत्‍सव में पसरा अंधेरा

    By Shubham Kumar Singh Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 03:48 PM (IST)

    औरंगाबाद में दीपावली की रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। एक परिवार अपने भाई की ससुराल जा रहा था, तभी रास्ते में यह दुर्घटना घटी। इस हादसे में कई लोगों की जान चली गई, जिससे खुशियों का माहौल मातम में बदल गया और पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई।

    हादसे की खबर सुन अस्‍पताल पहुंचे स्‍वजन। जागरण

    जागरण संवाददाता, औरंगाबाद। कोल्‍हापुर में प्राइवेट नौकरी करने वाले युवक को काल गांव खींच लाया। तीन दिन पहले ही वह घर लौटा था, दीपावली की रात सड़क हादसे में उसकी मौत हो गई।  रोशनी के उत्‍सव में परिवार में मातम का अंधेरा पसर गया। स्‍वजनों की चि‍त्‍कार माहौल को गमगीन कर रही है। घटना मदनपुर थाना क्षेत्र में शिवगंज-रफीगंज मुख्य पथ के मुरली बिगहा गांव के पास की है। इसमें 20 वर्षीय कुंदन कुमार की जान चली गई। उसका फुफेरा भाई सोनू कुमार जख्‍मी हो गया। उसका इलाज किया जा रहा है। 

    पेड़ से बाइक टकराने से हुआ हादसा 

    माली थाना क्षेत्र के कुरगाई गांव निवासी रामनाथ राम का पुत्र कुंदन, अंबा थाना क्षेत्र के देवची बिगहा गांव निवासी विनोद राम के पुत्र सोनू कुमार के साथ बाइक से बड़े भाई का ससुराल जा रहा था। इसी क्रम में उनकी बाइक सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। समझा जाता है कि किसी गाड़ी की रोशनी से आंख चुंधियाने या फिर चकमा देने के कारण उनकी बाइक असंतुलित हो गई होगी। सड़क किनारे घायल अवस्‍था में पड़े दोनों भाइयों पर राहगीरों की नजर पड़ी तो डायल 112 को इसकी सूचना दी। 

    पुलिस टीम ने घटनास्‍थल पर पहुंचकर दोनों को सदर अस्‍पताल पहुंचाया। वहां जांच के बाद डाक्‍टर ने कुंदन को मृत घोषि‍त कर दिया। सोनू की हालत गंभीर देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया गया। इस बीच जानकारी होने पर स्‍वजन अस्‍पताल पहुंचे। कुंदन का शव देखते ही उनका धैर्य जवाब दे गया। पोस्‍टमार्टम के बाद शव की अंत्‍येष्‍ट‍ि कर दी गई। तीन भाइयों में कुंदन सबसे छोटा था। कोल्हापुर में रहकर किसी प्राइवेट कंपनी में मजदूरी करता था। तीन दिन पहले दीपावली पर घर आया था। उसके आने पर घर में उत्‍सवी माहौल था, लेकिन हादसे ने परिवार की खुशियां छीन ली। गांव के लोग भी घटना से काफी मर्माहत हैं। 