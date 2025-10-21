जागरण संवाददाता, औरंगाबाद। कोल्‍हापुर में प्राइवेट नौकरी करने वाले युवक को काल गांव खींच लाया। तीन दिन पहले ही वह घर लौटा था, दीपावली की रात सड़क हादसे में उसकी मौत हो गई। रोशनी के उत्‍सव में परिवार में मातम का अंधेरा पसर गया। स्‍वजनों की चि‍त्‍कार माहौल को गमगीन कर रही है। घटना मदनपुर थाना क्षेत्र में शिवगंज-रफीगंज मुख्य पथ के मुरली बिगहा गांव के पास की है। इसमें 20 वर्षीय कुंदन कुमार की जान चली गई। उसका फुफेरा भाई सोनू कुमार जख्‍मी हो गया। उसका इलाज किया जा रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पेड़ से बाइक टकराने से हुआ हादसा माली थाना क्षेत्र के कुरगाई गांव निवासी रामनाथ राम का पुत्र कुंदन, अंबा थाना क्षेत्र के देवची बिगहा गांव निवासी विनोद राम के पुत्र सोनू कुमार के साथ बाइक से बड़े भाई का ससुराल जा रहा था। इसी क्रम में उनकी बाइक सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। समझा जाता है कि किसी गाड़ी की रोशनी से आंख चुंधियाने या फिर चकमा देने के कारण उनकी बाइक असंतुलित हो गई होगी। सड़क किनारे घायल अवस्‍था में पड़े दोनों भाइयों पर राहगीरों की नजर पड़ी तो डायल 112 को इसकी सूचना दी।