औरंगाबाद के 3 रेलवे स्टेशनों पर बढ़ेगी माल ढुलाई क्षमता, व्यापारियों को मिलेगा फायदा

जागरण संवाददाता, औरंगाबाद। जिले के माल लदान वाले रेलवे स्टेशनों पर व्यापारियों और उद्यमियों के लिए आधारभूत सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। बारुण के सोननगर, अनुग्रह नारायण रोड और अंकोरहा स्टेशन पर माल लदान और परिवहन की सुविधाओं का विस्तार होगा। माल की सुरक्षित लोडिंग-अनलोडिंग के लिए शेड बनाए जाएंगे।

रेलवे के अनुसार, जिले से हर वर्ष बड़ी मात्रा में धान, चावल, सीमेंट और एनटीपीसी की फ्लाईएश रेल के जरिए दूसरे प्रदेशों में भेजी जाती है। इससे रेलवे को करोड़ों रुपये का राजस्व मिलता है।

डीडीयू मंडल की बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट की गुरुवार को हुई बैठक में खाद्यान्न, सीमेंट समेत विभिन्न वस्तुओं की रेल ढुलाई बढ़ाने पर चर्चा की गई।

औरंगाबाद से चावल, जानकी ट्रेडर्स के माध्यम से धान, श्री सीमेंट से सीमेंट तथा एनपीजीसीएल के अंकोरहा और बीआरबीसीएल के नबीनगर प्लांट से फ्लाईएश का लदान किया जाता है।

रेलवे ने कारोबारियों को माल परिवहन की उपलब्ध सुविधाओं और संभावनाओं की जानकारी दी। साथ ही मालभाड़े से जुड़े लाभकारी प्रावधानों के बारे में बताकर रेल परिवहन का अधिक उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया।

व्यापारियों और उद्यमियों की मांग पर माल गोदाम की सुविधाएं बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। रेलवे जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद के अनुसार, मांग और उपलब्ध संभावनाओं के आधार पर सुविधाओं का विस्तार होगा। इससे कारोबार और रेल ढुलाई को गति मिलने की उम्मीद है।